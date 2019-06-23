Збірну України 3х3 "вбили" судді на Європейських іграх

На Європейських іграх в матчі баскетбольного турніру 3х3 між Україною і Естонією відбулося показове "вбивство" нашої команди з боку італійського та швейцарського арбітрів.

"Все складалося на користь українок, які впевнено лідирували 16:10. Потім естонки на останній хвилині, за відверто упередженого до нас суддівства, не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Більш того, при рівному рахунку 17:17 нам не зарахували очко, мотивуючи тим, що закінчився час на атаку. Потім арбітри зафіксували у наших гравців дуже і дуже суперечливі фоли, які пробивалися. Тому, естонки своє забили і виграли матч - 20:17", - описав подробиці у себе в Facebook журналіст Юрій Ілючек.

Після фінальної сирени арбітри швидко ретирувалися, підписавши протокол матчу.

"Всі спроби наших офіційних осіб встановити справедливість ні до чого не привели, адже такі дії арбітрів неможливо офіційно опротестувати. Але коли останні 11 свистків рефері лунали виключно на користь естонок це викликає певні роздуми. Якщо врахувати, що і вчора в нашій грі з росіянами суддівські рішення також частіше були на користь конкурентів, то, можливо, це тільки моя думка, українські команди просто не хотіли бачити в плей-офф? Ну так це виглядало з боку. Адже, як і хлопці, українські баскетболістки не пройшли далі через гіршу, ніж у Іспанії та Естонії, кількість закинутих м'ячів", - підсумував журналіст.

Гравець жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Тетяна Юркевічус так прокоментувала матч з Естонією.

"Гра була хороша, гру треба було вигравати. Ми з дівчатками були готові, як морально, так і фізично. Гра була жорсткою, судді дуже постаралися зробити нам її такою. Всі ми бачили, особливо з боку, що у Естонії були фоли, на які судді просто закривали очі. Суддівські помилки бувають часто, і всі ми розуміємо, що саме зараз вони їх визнати не можуть, тому що це удар по їх авторитету і компетентності. Гру вже не переграти, результат є результат. Всі наші гравці викладалися на повну, працювали на перемогу, але вже, що є – то тобто, ніхто результат міняти не буде", - цитує Тетяну XSPORT.

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