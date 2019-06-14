ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українці вийшли в півфінал супертурніру з баскетболу 3х3

1.7тЧитати матеріал російською

Дві чоловічі та жіноча збірні України зіграли в чвертьфіналі турніру 3х3 BIG Twelve у французькому Вуароні.

Перша чоловіча збірна України поступилася команді Франції U-23 – 18:21. Господарі з початком поєдинку захопили ініціативу та пішли вперед. Українцям так і не вдалося їх наздогнати.

Друга чоловіча команда в драматичній боротьбі вирвала перемогу в господарів із команди France Jeux Euro – 21:20. Більшу частину поєдинку українці наздоганяли суперника. За 1:33 до кінця рахунок був 15:18 на користь суперника. Два поспіль дальніх влучання дозволили вирівняти становище. Та французи згодом набрали 20-й бал. Втім дальнє влучання Липовцева вивело саме українців у півфінал.

Новини
У яскравому фіналі визначилися чемпіони Суперліги 3х3

Українці вийшли в півфінал супертурніру з баскетболу 3х3

Кадр із відео

Тож у півфіналі друга чоловіча збірна України гратиме 15 червня о 15:20 проти Франції U-23. Ці команди вже зустрічалися на груповому етапі. Тоді перемогли французи.

Жіноча збірна України перемогла в чвертьфіналі Естонію – 21:16. Певний час суперницям вдавалося нав’язувати жорсткий спротив. Однак у другій половині українки остаточно перехопили ініціативу та впевнено довели зустріч до перемоги.

У півфіналі наша команда 15 червня о 16:00 грає проти Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії прийме кваліфікацію до Євробаскета 3х3.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel