Українці вийшли в півфінал супертурніру з баскетболу 3х3

Дві чоловічі та жіноча збірні України зіграли в чвертьфіналі турніру 3х3 BIG Twelve у французькому Вуароні.

Перша чоловіча збірна України поступилася команді Франції U-23 – 18:21. Господарі з початком поєдинку захопили ініціативу та пішли вперед. Українцям так і не вдалося їх наздогнати.

Друга чоловіча команда в драматичній боротьбі вирвала перемогу в господарів із команди France Jeux Euro – 21:20. Більшу частину поєдинку українці наздоганяли суперника. За 1:33 до кінця рахунок був 15:18 на користь суперника. Два поспіль дальніх влучання дозволили вирівняти становище. Та французи згодом набрали 20-й бал. Втім дальнє влучання Липовцева вивело саме українців у півфінал.

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Кадр із відео

Тож у півфіналі друга чоловіча збірна України гратиме 15 червня о 15:20 проти Франції U-23. Ці команди вже зустрічалися на груповому етапі. Тоді перемогли французи.

Жіноча збірна України перемогла в чвертьфіналі Естонію – 21:16. Певний час суперницям вдавалося нав’язувати жорсткий спротив. Однак у другій половині українки остаточно перехопили ініціативу та впевнено довели зустріч до перемоги.

У півфіналі наша команда 15 червня о 16:00 грає проти Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії прийме кваліфікацію до Євробаскета 3х3.

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