ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Збірні України стартували на турнірі в Вуароні

1.7тЧитати матеріал російською

У французькому Вуароні 13 червня стартував турнір із баскетболу 3х3 BIG Twelve.

У престижних змаганнях беруть участь одразу три українські збірні: два склади чоловічої національної та одна жіноча національна.

На старті здобула перемогу друга чоловіча команда. Українці перемогли суперників із Нідерландів – 21:10. Наша друга команда грає в складі Олексія Щепкіна, Андрія Кожемякіна, Дмитра Липовцева та Євгена Балабана. Попереду матчі проти Франції U-23 (17:40) та проти Алжиру (14 червня, 9:20).

Натомість інші наші збірні програли на старті. Перша чоловіча команда у складі Олександра Сизова, Антона Давидюка, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва поступилася США (12:19) та Німеччині (11:14).

Новини
Михайло Бродський: Кубок Волкова дав поштовх розвитку баскетболу в незалежній Україні

Жіноча збірна також поступилася на старті – Іспанії (14:17). За українок грали Христина Філевич, Наталя Цюбик, Ольга Мазніченко, Євгенія Спітковська.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася в чвертьфінал Кубка світу U-18, який проходив у Монголії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Франція
Тег
збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel