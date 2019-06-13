Збірні України стартували на турнірі в Вуароні

У французькому Вуароні 13 червня стартував турнір із баскетболу 3х3 BIG Twelve.

У престижних змаганнях беруть участь одразу три українські збірні: два склади чоловічої національної та одна жіноча національна.

На старті здобула перемогу друга чоловіча команда. Українці перемогли суперників із Нідерландів – 21:10. Наша друга команда грає в складі Олексія Щепкіна, Андрія Кожемякіна, Дмитра Липовцева та Євгена Балабана. Попереду матчі проти Франції U-23 (17:40) та проти Алжиру (14 червня, 9:20).

Натомість інші наші збірні програли на старті. Перша чоловіча команда у складі Олександра Сизова, Антона Давидюка, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва поступилася США (12:19) та Німеччині (11:14).

Жіноча збірна також поступилася на старті – Іспанії (14:17). За українок грали Христина Філевич, Наталя Цюбик, Ольга Мазніченко, Євгенія Спітковська.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася в чвертьфінал Кубка світу U-18, який проходив у Монголії.

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