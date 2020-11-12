Збірна України зміцнила позицію у відбірній групі жіночого Євробаскету-2021

Жіноча національна збірна України зміцнила другу позицію в групі G кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 2021 року.

У третьому матчі відбору наша команда перемогла Фінляндію – 84:66. Тому українки мають дві перемоги в трьох поєдинках. З п'ятьма очками вони займають другу сходинку турнірної таблиці.

Очолює групу Бельгія, яка також 12 листопада перемогла Португалію – 59:49. У бельгійок три перемоги в трьох матчах.

Нагадаємо, в фінальний турнір чемпіонату Європи, який в наступному році повинен відбутися в Іспанії і Франції, виходять дев'ять переможців груп і п'ять найкращих команд серед тих, які фінішують другими.

Турнірне становище

Свій наступний матч збірна України проведе 14 листопада проти Бельгії. Номінально домашній для нас матч відбудеться в Португалії в ізольованому таборі через пандемію коронавiрусу. Початок о 20:00 Трансляція на каналі XSport.