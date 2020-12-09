Збірна України з кібербаскетболу зіграє у другому сезоні FIBA Esports Open

Максим Іншаков Баскетбол 19:09, 9.12.2020

У Європейській конференції наша команда стартуватиме в групі 1, де її суперниками будуть збірні Німеччини, Латвії, Боснії і Герцеговини та Росії.

Матчі відбудуться 12-13 грудня. До чвертьфіналу виходять по дві команди з групи.

Наша команда виступатиме таким складом: В’ячеслав Самойленко (Кропивницький), Вадим Довідний (Київ), Евген Везломцев (Одеса), Олександр Підопригора (Одеса), Олександр Кичкайло (Київ), Антон Гомон (Київ), Андрій Мазяр (Київ).

список гравців
ФБУ

FIBA Esports Open

Європейська конференція

Розклад матчів збірної України

12 грудня

15:55 Німеччина – Україна

17:05 Україна – Латвія

Розклад матчів
ФБУ

13 грудня

13:40 Росія – Україна

16:35 Україна – Боснія і Герцеговина

Плей-оф 13 грудня

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