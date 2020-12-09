Збірна України з кібербаскетболу зіграє у другому сезоні FIBA Esports Open
У Європейській конференції наша команда стартуватиме в групі 1, де її суперниками будуть збірні Німеччини, Латвії, Боснії і Герцеговини та Росії.
Матчі відбудуться 12-13 грудня. До чвертьфіналу виходять по дві команди з групи.
Наша команда виступатиме таким складом: В’ячеслав Самойленко (Кропивницький), Вадим Довідний (Київ), Евген Везломцев (Одеса), Олександр Підопригора (Одеса), Олександр Кичкайло (Київ), Антон Гомон (Київ), Андрій Мазяр (Київ).
FIBA Esports Open
Європейська конференція
Розклад матчів збірної України
12 грудня
15:55 Німеччина – Україна
17:05 Україна – Латвія
13 грудня
13:40 Росія – Україна
16:35 Україна – Боснія і Герцеговина
Плей-оф 13 грудня