Збірна України з баскетболу провела перше тренування з новим тренером

У вівторок, 23 липня, чоловіча національна збірна України провела відкрите тренування – перше з Айнарсом Багатскісом у керма команди.

Всі гравці, які були викликані на збір, працюють у повноцінному режимі, готуючись до контрольних матчів проти збірної Білорусі. Незважаючи на те, що збір перервав відпуски більшості гравців, він став приємним бонусом для цього міжсезоння, про що говорить форвард В’ячеслав Бобров.

“Я залюбки приїхав у збірну підняти свій рівень підготовки, познайомитись із тренером та побачитись із хлопцями, з якими давно не спілкувався. Багато чого ми не напрацюємо, адже часу обмаль, але елементарні моменти у нападі та захисті ми вже будемо знати і тоді вже під час ігрових вікон буде легше”, - цитує Боброва ФБУ.

Підтримав свого партнера по команді і захисник Олександр Мішула, який відзначив, що цей збір піде тільки на користь:

“Це такий проміжний збір, до якого я відношусь дуже позитивно. Тим більш, що ми нікуди не готуємось – це більше для того, щоб познайомитись із тренером, а також з деякими новими гравцями. Настрій хороший”, - заявив Мішула.

Найбільше уваги від представників ЗМІ, яких на цей івент зібралося чимало, було приділено новому головному тренеру Айнарсу Багатскісу, інтерв’ю якого незабаром читайте на нашому сайті.

Чоловіча збірна України, нагадаємо, наступні офіційні матчі проведе лише у лютому 2020 року, але вже 27 та 28 липня зіграє в Мінську дві контрольні гри проти команди Білорусі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня авторитетний латвійський тренер Айнарс Багатскіс підписав контракт на два роки з Федерацією баскетболу України.

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