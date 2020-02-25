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25 лютого • оновлено в 19:28
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Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє з Нідерландами в Києві

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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє проти Нідерландів на міжнародному турнірі, який відбудеться 26 лютого в київському Палаці Спорту "Венето".

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), команди візьмуть участь у матчах двома складами. Поєдинки будуть зіграні в рамках підготовки обох збірних до відбору на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, який пройде в Індії у березні.

Нідерланди - Україна

Нідерланди - Україна

ФБУ

Варто зазначити, що збірні вже зустрічалися в офіційних матчах. У 2016 році на чемпіонаті світу Україна взяла верх над Нідерландами на груповому етапі з рахунком 12:8, а вже на наступній світовій першості в 2017 році команди обмінялися перемогами: в групі були сильнішими наші суперниці (17:12), а в поєдинку за третє місце перемогли вже українки – 15:13.

Розклад матчів виглядає так:

26 лютого

18:40 Україна – Нідерланди-2

19:00 Україна-2 – Нідерланди

19:20 Україна-2 – Нідерланди-2

19:40 Нідерланди – Україна

20:00 Нідерланди-2 – Нідерланди

20:20 Україна – Україна-2

20:40 Фінал

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетбол готується повернутися на Олімпіаду через 24 роки, цього разу у форматі 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Україна Київ
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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