Українці розгромили суперника на старті ЧС U-23 з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Євгена Балабана, Антона Мусієнка й Івана Ткаченка стартувала на чемпіонаті світу (U-23) з впевненої перемоги над командою Киргизстану.

ФБУ

Як повідомляє пресслужба ФБУ, підопічні Тимура Арабаджи в першій грі на світовій першості перемогли з рахунком 22:9.

Наша команда зробила потужний ривок 7:0 і впевнено лідирувала в матчі, набравши за його підсумками максимальну кількість очок.

Україна – Киргизстан 22:9

Україна: Балабан – 10, Мусієнко – 8, Ткаченко – 2, Руслов – 2

Чоловіча збірна на груповому етапі ЧС грає проти Киргизстану, Катару, Бразилії та Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент ФБУ Бродський розповів про розвиток баскетболу в Україні.

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