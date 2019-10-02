Українці розгромили суперника на старті ЧС U-23 з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Євгена Балабана, Антона Мусієнка й Івана Ткаченка стартувала на чемпіонаті світу (U-23) з впевненої перемоги над командою Киргизстану.
ФБУ
Як повідомляє пресслужба ФБУ, підопічні Тимура Арабаджи в першій грі на світовій першості перемогли з рахунком 22:9.
Наша команда зробила потужний ривок 7:0 і впевнено лідирувала в матчі, набравши за його підсумками максимальну кількість очок.
Україна – Киргизстан 22:9
Україна: Балабан – 10, Мусієнко – 8, Ткаченко – 2, Руслов – 2
Чоловіча збірна на груповому етапі ЧС грає проти Киргизстану, Катару, Бразилії та Італії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент ФБУ Бродський розповів про розвиток баскетболу в Україні.
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