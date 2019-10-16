Збірна України з баскетболу 3х3 драматично вийшла в півфінал Пляжних ігор

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Аргентини в чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор, які проходять у Досі. Рахунок зустрічі 21:20.

Впродовж усього ігрового часу команди билися в рівній драматичній боротьбі. На початку зустрічі нашим хлопцям довелося наздоганяти суперників, які вийшли вперед завдяки дальнім влучанням.

Уже на останніх секундах, коли українці виривалися вперед, аргентинці зрівняли рахунок – 20:20. Та вирішальна атака вдалася саме нашій команді.

У півфіналі збірна України грає проти Бразилії. Початок о 18:40. У чвертьфіналі бразильці здолали словенців – 18:10.

Всесвітні пляжні ігри

Баскетбол 3х3. Чоловіки

1/4 фіналу

Доха. 15:45

Україна – Аргентина - 21:20

Україна: Алтухов 6, Стародуб 7, Кабацюра 5, Чесак 3.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 вересня чоловіча збірна України з баскетболу U-23 перемогла команду Білорусі в матчі за третє місце фінального етапу Ліги націй 3х3 – 18:16.

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