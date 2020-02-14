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14 лютого • оновлено в 15:16
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Збірна України з баскетболи проведе відкрите тренування

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У вівторок, 18 лютого, національна збірна України запрошує представників засобів масової інформації на медіа-день з нагоди початку кваліфікації ЄвроБаскету-2021.

О 10 годині ранку у конференц-залі київського Палацу спорту (пл. Спортивна, 1) відбудеться прес-конференція за участі головного тренера збірної України Айнарса Баґатскіса, президента ФБУ Михайла Бродського, а також гравців збірної України, після чого учасники прес-конференції зможуть завітати на відкрите тренування збірної.

Нагадаємо, що у неділю, 16 лютого, у Києві розпочинаються підготовчі збори збірної України до матчів першого вікна відбору на ЄвроБаскет-2021.

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Збірна України з баскетболи проведе відкрите тренування

ФБУ

Команда Баґатскіса 19 лютого вирушить до міста Грац, де наступного дня зіграє перший поєдинок із національною командою Австрії, а 21 лютого прибуде до Запоріжжя. Тут у ПС "Юність" 23 лютого відбудеться поєдинок проти збірної Угорщини. Купити квитки можна за сайті esport.in.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розширений склад збірної України на старт відбору Євробаскета-2021.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Збірна України з баскетболу
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