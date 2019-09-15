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15 вересня • оновлено в 21:38
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Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала "бронзу" Ліги націй

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Чоловіча збірна України з баскетболу U-23 перемогла команду Білорусі в матчі за третє місце фінального етапу Ліги націй 3х3 – 18:16.

Наші хлопці володіли ігровою перевагою впродовж більшої частини поєдинку. Однак наприкінці зустрічі суперники змогли перехопити ініціативу. Майже за хвилину до кінця ігрового часу Білорусь зрівняла рахунок.

Втім на заключних секундах у наших хлопці виявилося достатньо сил, аби вибороти переможний результат.

Нагадаємо, наша чоловіча команда стала до того переможцем своєї конференції.

На фінальному етапі наша команда виступала в складі Євгена Балабана, Антона Мусієнка, Микити Руслова, Івана Ткаченка.

Жіноча збірна України на фінальному етапі дійшла до чвертьфіналу.

Ліга націй 3х3

Фінальний етап

15 вересня

Матч за 3 місце

Україна – Білорусь – 18:16 Україна: Мусієнко (4), Балабан (8), Ткаченко (3), Руслов (3)

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

ФБУ

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Тема
Баскетбол 3х3
Тег
Збірна України з баскетболу
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