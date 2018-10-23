Збірна України отримає потужне підсилення у відборі КС-2019 з баскетболу

У найближчих матчах відбору КС-2019 збірна України отримає нове посилення - команду поповнить форвард ізраїльського "Бней Герцлія" Богдан Близнюк.

За нашою інформацією, днями з Близнюком в Ізраїлі зустрічалися представники Федерації баскетболу України і досягли угоди про приїзд баскетболіста на найближчі матчі збірної України. Йдеться про два поєдинки кваліфікації Кубка світу 2019 проти Словенії та Іспанії, що відбудуться в листопаді-грудні.

Раніше Близнюк вже фігурував в розширеній заявці збірної України на літні матчі відбору КС-2019, але пізніше не потрапив до основного складу "синьо-жовтих".

23-річний Близнюк - один з перспективних українських баскетболістів з досвідом гри в США. Уродженець Луцька переїхав в Америку ще в дитинстві та ніколи не грав в Україні. Але вже в 19 років Близнюк почав виступати в Першому дивізіоні NCAA за "Східний Вашингтон" (команду Університету Східного Вашингтону).

В NCAA Богдану вдалося досягти чималих успіхів - в 2016-му українець був обраний одним з капітанів команди, потрапляв в символічну збірну Big Sky (дивізіон, що складається з клубів північного заходу США), а в сезоні 2017/18 в середньому за гру набирав по 21,2 очка за гру. Завдяки своїй результативності Богдан може увійти в топ-10 найрезультативніших гравців "Східного Вашингтона" за всю його історію.

Цього літа Близнюк спочатку побував на перегляді в клубі НБА "Детройт Пістонс", а потім грав у Літній лізі НБА за "Лос-Анджелес Кліпперс". Але в липні покинув США і перебрався до Ізраїлю - там баскетболіст підписав повноцінний контракт з клубом вищої ліги "Бней Герцлія" з міста Герцлія. У нинішньому сезоні клуб Близнюка йде 9-м у чемпіонаті Ізраїлю після 3 матчів (4 очки).

Збірна України збереться вже в листопаді, щоб 29 числа зіграти черговий матч кваліфікації КС-2019 проти Словенії (в Запоріжжі в реконструйованій арені "Юність"). А через 3 дні підопічні Євгена Мурзіна битимуться в гостях з Іспанією. Зараз українці йдуть 5-ми в групі І відбору, маючи в активі 12 очок і програючи четверту позицію Чорногорії тільки за різницею м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в останньому на сьогодні матчі відбору на Кубок світу збірна України поступилася Чорногорії .