Україна назвала склад на найближчі матчі відбору на Євробаскет-2021

Визначився склад збірної України з баскетболу перед матчами другого ігрового вікна відбору на чемпіонат Європи-2021. 28 листопада українці зіграють проти Словенії, а 30 листопада протистоятимуть Австрії.

Напередодні відльоту у складі команди відбулися певні зміни: не допоможуть збірній три гравці столичного "Київ-Баскета" — Богдан Близнюк, Павло Крутоус та Владислав Коренюк, які здали позитивні тести на коронавірус. Протягом тижня гравці національної збірної декілька разів проходили ПЛР-тестування на COVID-19, і результати інших гравців збірної виявились негативними.

До складу команди додалися два гравці — форварди Артем Ковальов та Олександр Беліков, які представлять "Київ-Баскет" та "Прометей" відповідно.

Склад збірної України на матчі 3-го і 4-го турів кваліфікації Євробаскету-2022:

Захисники

Денис Лукашов ("Прометей")

Віталій Зотов ("Хімік")

Олександр Мішула ("Київ-Баскет)

Анатолій Шундель ("Дніпро)

Іссуф Санон ("Дніпро)

Олександр Липовий ("Прометей")

Форварди

Артем Ковальов ("Київ-Баскет", України)

Олександр Беліков ("Прометей")

Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")

В’ячеслав Бобров ("Дніпро")

Володимир Герун ("Унікаха", "Іспанія")

Сергій Павлов ("Київ-Баскет")

Центрові

В’ячеслав Кравцов ("Дніпро")

В’ячеслав Петров ("Прометей")

Команда Айнарса Багатскіса проведе матчі в Любляні, де ФІБА організовує спеціальний "пузир" для безпечного проведення матчів в умовах пандемії COVID-19.

Незважаючи на те, що матчі будуть проходити при порожніх трибунах, українські фани зможуть повболівати за збірну під час прямого ефіру з Любляни на телеканалі XSPORT – офіційного транслятора матчів кваліфікації Євробаскету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський легіонер Стівен Бертт був змушений покинути збірну України через різку незгоду інших гравців національної команди.