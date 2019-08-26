Збірна України дізналася розклад матчів відбору на Євробаскет-2021

Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів в кваліфікаційному турнірі Євробаскету-2021. Відбірковий раунд для "синьо-жовтих" стартує в лютому 2020-го матчем з командою Австрії.
Збірна України з баскетболу
fbu.ua
Як раніше стало відомо, суперниками підопічних Айнарса Багатскіса по групі F стали збірні Словенії, Угорщини та Австрії. Прес-служба ФБУ знайомить з повним розкладом відбіркового циклу збірної України.
20 лютого 2020
Австрія – УКРАЇНА
23 лютого 2020
УКРАЇНА – Угорщина
27 листопада 2020
Словенія – УКРАЇНА
30 листопада 2020
УКРАЇНА – Австрія
18 лютого 2021
Угорщина – УКРАЇНА
21 лютого 2021
УКРАЇНА – Словенія
Нагадаємо, за підсумками кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть три кращі команди з групи.
Вирішальна стадія пройде відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер української команди Святослав Михайлюк в ексклюзивному інтерв'ю оцінив підсумки жеребкування Євробаскету-2021.
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