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Збірна України дізналася розклад матчів відбору на Євробаскет-2021

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Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів в кваліфікаційному турнірі Євробаскету-2021. Відбірковий раунд для "синьо-жовтих" стартує в лютому 2020-го матчем з командою Австрії.

Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу

fbu.ua

Як раніше стало відомо, суперниками підопічних Айнарса Багатскіса по групі F стали збірні Словенії, Угорщини та Австрії. Прес-служба ФБУ знайомить з повним розкладом відбіркового циклу збірної України.

20 лютого 2020

Австрія – УКРАЇНА

23 лютого 2020

УКРАЇНА – Угорщина

27 листопада 2020

Словенія – УКРАЇНА

30 листопада 2020

УКРАЇНА – Австрія

18 лютого 2021

Угорщина – УКРАЇНА

21 лютого 2021

УКРАЇНА – Словенія

Нагадаємо, за підсумками кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть три кращі команди з групи.

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"Це не марафон": тренер українців оцінив жеребкування Євробаскета-2021

Вирішальна стадія пройде відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер української команди Святослав Михайлюк в ексклюзивному інтерв'ю оцінив підсумки жеребкування Євробаскету-2021.

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Тема
Евробаскет-2021
Тег
збірна України з баскетболу
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