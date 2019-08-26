Збірна України дізналася розклад матчів відбору на Євробаскет-2021

Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів в кваліфікаційному турнірі Євробаскету-2021. Відбірковий раунд для "синьо-жовтих" стартує в лютому 2020-го матчем з командою Австрії.

Збірна України з баскетболу fbu.ua

Як раніше стало відомо, суперниками підопічних Айнарса Багатскіса по групі F стали збірні Словенії, Угорщини та Австрії. Прес-служба ФБУ знайомить з повним розкладом відбіркового циклу збірної України.

20 лютого 2020

Австрія – УКРАЇНА

23 лютого 2020

УКРАЇНА – Угорщина

27 листопада 2020

Словенія – УКРАЇНА

30 листопада 2020

УКРАЇНА – Австрія

18 лютого 2021

Угорщина – УКРАЇНА

21 лютого 2021

УКРАЇНА – Словенія

Нагадаємо, за підсумками кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть три кращі команди з групи.

Вирішальна стадія пройде відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер української команди Святослав Михайлюк в ексклюзивному інтерв'ю оцінив підсумки жеребкування Євробаскету-2021.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал