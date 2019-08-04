Збірна Росії зганьбилася на турнірі в Москві

Збірна Росії з баскетболу поступилася команді Ірану з рахунком 84:91 у другому матчі міжнародного турніру, який завершився в Москві.

Найрезультативнішим гравцем матчу став іранець Хамед Хаддадi (26), в складі росіян - Андрій Воронцевіч (14).

218-сантиметровий Хаддадi тотально домінував під кільцем. В одному з епізодів Хамеда намагалися стримати відразу чотири гравці російської команди.

У першому матчі турніру в п'ятницю росіяни розгромили команду Йорданії - 111:71.

Збірна Ірану стала переможцем турніру, здобувши дві перемоги в двох матчах. Збірна Росії посіла друге місце, команда Йорданії - третє.

У коментарях росіяни назвали таку гру своєю командою ганьбою.

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