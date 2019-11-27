Завершився груповий етап Кубка Європи ФІБА: де Україна

Після того, як відбулися матчі 6-го туру Кубка Європи ФІБА, стали відомі остаточні турнірні позиції двох українських клубів, що беруть участь у турнірі.

БК Дніпро ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" виграв групу F і впевнено пройшов до другого групового етапу. Дніпровський "Дніпро" міг в останньому турі вирвати путівку і зайняти другий рядок, проте на своєму полі підопічні Дениса Журавльова зазнали розгромної поразки, і закінчили виступ.

Поєдинки першого туру другого етапу заплановано на 11 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у 5-му турі Кубка Європи ФІБА здобув перемогу над болгарським "Левскі Лукойл" і достроково вийшов у 2-й етап. Поєдинок у столичному палаці спорту "Венето" завершився з рахунком 86:66.

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