Заповіт Кобі Браянта: 8 найпам'ятніших цитат легенди НБА, які зробили Кобі вічним

Ще декілька днів тому Кобі Браянт був живою легендою, тільки почавши своє життя після баскетболу. А сьогодні весь світ уже прощається з Кобі...

Проте "Чорну Мамбу" (головне багаторічне прізвисько Кобі) пам'ятатимуть не тільки за перемоги та неймовірну кар'єру з 20-ти сезонів поспіль за "Лос-Анджелес Лейкерс". Ще задовго до закінчення кар'єри Кобі почав робити чимало висновків і цікаво формувати тези зі свого життєвого досвіду, а досить гострий розум та язик допомагали баскетболісту ділиться думками в найкращому вигляді.

Після смерті Кобі Браянта OBOZREVATEL відшукав найкращі та найбільш знакові, на наш погляд, цитати з життя баскетболіста. 8 (перший номер Браянта в "Лейкерс", що передує 24-ці) цитат, які увічнять легенду в історії баскетболу.

Мене дуже сильно любили в дитинстві. Тепер я за це розплачуюсь

Кобі ніколи не піддавав сумніву своє щасливе дитинство, яке закінчилося переходом в НБА (в "Лейкерс") відразу після школи. Втім, пізніше баскетболіст не раз натякатиме на помилки, зроблені через сильну прив'язку до дитинства та юності, в листі "собі 17-річному" розповідаючи, як би в ті роки зробив інакше.

Ви не повірите, але я зроблю все для виграшу – сидітиму на лавці та махатиму рушником, роздаватиму пляшки з водою, забиватиму вирішальні м'ячі

Досить банальні слова для кожного спортсмена про "зроблю все заради перемоги". Але Кобі навряд колись зраджував цьому принципу – дійсно командний гравець, який грав у баскетбол заради перемоги та ніколи не міняв клуб задля грошей та слави.

Кобі Браянт

Те, що люди бачать на майданчику – це не я. Це інша сторона Кобі Браянта. Його темна сторона, яка найбільше у світі не вміє та не любить програвати. У житті я зовсім інша людина

Кобі часом любив побути філософом та відкритися людям з іншого боку. Але в підсумку після завершення кар'єри у Браянта була велика сім'я з чотирма дочками, власна баскетбольна академія, авторський короткометражний мультфільм про баскетбол і Оскар за нього. Поза майданчиком Кобі дійсно був не тільки гравцем у баскетбол (або зовсім не гравцем в баскетбол).

Часто під час матчу у мене складається відчуття, що я граю в Play Stаtion, а у суперників зламані обидва стікери та западають кілька кнопок

В золоті роки рівень і техніка Браянта досягли таких висот, що йому просто не було конкуренції в індивідуальній грі. Навіть близько. Кобі з легкістю "розкидав" всіх під час проходів і часом міг дозволити собі пожартувати на цю тему.

Неправда, що ЛеБрон вищий на зріст, ніж я. Він – брехун, і всі це знають. Я б обіграв Джеймса один в один. ЛеБрон більший за Меджика Джонсона – хороший розпасовник та грає в різносторонній баскетбол. Я ж звик перемагати за рахунок індивідуальної майстерності. Можу робити це навіть уві сні.

Кобі та ЛеБрон – дві "брили", які загалом не можна просто порівняти, але про гру яких так люблять говорити у "Лейкерс" (та й у цілому в НБА). Деякий час між ними заочно точилася боротьба в плані "хто ж краще грає в баскетбол?", І у Кобі з цього приводу була своя думка. Але Джеймс таки побив рекорд Браянта за очками за всю кар'єру в НБА (33643 очки). Страшенно символічно, але зробив це ЛеБрон саме 26 січня – в день смерті Кобі...

Кобі Браянт у майці "Лейкерс" та ЛеБрон Джеймс часів "Клівленда"

Мене не хвилює, як нас критикують – всі ці люди можуть поцілувати мене в зад. Мені плювати на їхні слова. Моя справа рухати потяг вперед. У червні ніхто слова не скаже

У Браянта, незважаючи на його відкритість та доброту, був досить важкий характер (що також відгукнулося у конфлікті з Шакілом О'Нілом). Кобі не боявся різких відповідей на критику, навіть ризикованих і безпідставних. Але підсумковий результат завжди виправдовував його слова.

Ми дали одне одному все, що тільки могли. І ми обидва знаємо: що б я не робив далі, я завжди залишуся тим хлопчиком, який скручував шкарпетки в кульки та ставав навпроти урни в кутку

Фрагмент з вірша "Дорогий баскетбол", який пізніше ліг в основу однойменного коротенького мультфільму. Цим віршем Кобі попрощався з баскетболом після завершення кар'єри, ще раз запевняючи всіх – любов до баскетболу в ньому залишиться щирою назавжди, як в дитинстві.

Рано чи пізно ти зрозумієш – роблячи прості та правильні, на твій погляд, речі, ти тільки обмежуєш дорогих тобі людей. Тобі доведеться усвідомити, що ти дбаєш про них лише тому, що від цього почуваєшся краще. Від їхніх усмішок і безтурботності ти відчуваєш справжнє щастя, і насправді це свідчить тільки про твій безмежний егоїзм. У той час, як ти повністю задоволений собою і своїми вчинками, ти поступово з'їдаєш їхні мрії та амбіції. Ти наповнюєш їхнє життя матеріальними цінностями, але відбираєш у них найдорожчі з усіх дарів: незалежність і можливість рости. Повір мені – відразу спрямувавши багато речей в єдине правильне русло. ти позбудешся моря сліз і болю в серці, що я відчуваю і зараз

З 2016-му на сайті The Players 'Tribune вийшла колонка Кобі з класичною назвою "Лист молодому мені". На перший погляд, звичайна річ (тренд останніх років – писати листи самому собі в минуле), але в ньому Браянт міркує про досить оригінальні та непрості речі. Найперше – про турботу щодо рідних і те, чому цим не можна сильно захоплюватися.

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