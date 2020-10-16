"Київ-Баскет" забив 100 очок "Черкаським Мавпам": результати Суперліги Паріматч 16 жовтня

"Черкаські Мавпи" поступилися вдома в поєдинку проти "Київ-Баскета" у Суперлізі Паріматч.

Підопічні Максима Міхельсона і Айнарса Багатскіса влаштували справжні гойдалки в першій половині, але друга принесла перемогу гостям – 67:102.

У першій чверті господарі майданчика вели гру і навіть довели свою перевагу до семи пунктів, проте після першої перерви умови почали диктувати гості і до середини другої 10-хвилинки кияни вели в три очки. Проте, перед великою перервою рахунок на табло був нічийним – 44:44.

Початок другої половини видався просто шикарним для столичного колективу, які здійснили ривок 13:0. Цей момент буквально вибив з колії господарів майданчика. Кияни продовжили нарощувати перевагу і довели його до четвертої чверті до "+23".

"Київ-Баскет" виграв у Черкасах. ФБУ

У заключній 10-хвилинці гості впевнено не давали супернику демонструвати свій баскетбол, а фінальна сирена зафіксували їх успіх.

"Черкаські Мавпи" – "Київ-Баскет" 67:102 (31:27, 13:17, 10:33, 13:25)

"Черкаські Мавпи": Бондаренко (7 + 6 підборів + 4 передачі – 7 втрат), Кобець (18), Товкач (5 + 8 підбирань), Антон Дзюба (8 + 8 підборів), Скапінцев (17 + 8 підбирань + 2 блок -шота) - старт; Скіра (4 + 6 підборів), Семерич (2), Нагорний (6 – 6 втрат), Єфименко

"Київ-Баскет": Брендон Янг (9 + 6 передач), Мішула (12 + 6 передач), Близнюк (6 + 6 підбирань + 4 передачі), Джейкобсон (4), Коренюк (8 + 8 підборів) - старт; Мессі (18 + 4 передачі), Тамм (4), Сахнюк (4 + 2 блок-шота), Крутоус (11 + 4 перехоплення), Павлов (15), Ковальов (11)

В іншій грі дня БК "Запоріжжя" здобуло другу перемогу в новому розіграші чемпіонату. Після успіху в грі з "Прометеєм" підопічні Валерія Плеханова обіграли вдома "Одесу" – 80:66.

"Запоріжжя" обіграло "Одесу" ФБУ

З перших і до останніх хвилин пройшла під диктовку господарів майданчика. Запоріжці вже до середини першої чверті мали перевагу "+6", але потім несподівано провалилися і дозволили супернику зрівняти рахунок.

Тим не менш, це не завадило команді Плеханова знову нав'язати свій стиль. До великої перерви господарі пішли у відрив на тринадцять очок. Відмінно себе проявив форвард Віталій Мальчевський, який в підсумку набрав 18 пунктів.

У третій чверті баскетболісти "Запоріжжя" тримали суперника на дистанції. До останнього перерви одесити відстали вже на 17 пунктів. У заключній 10-хвилинці вони спробували повернутися в гру і навіть відіграли 12 очок, але господарі довели матч до перемоги.

БК "Запоріжжя" – БК "Одеса" 80:66 (15: 9, 25:18, 21:17, 19:22)

"Запоріжжя": Кеффі (14 + 6 підбирань + 4 передачі), Форчун (13 + 7 втрат), Мальчевський (18 + 8 підбирань), Грицак (2 + 6 підборів), Маяускас (13 + 9 підбирань) - cтарт; Титов (2), Сизов (3), Міхєєв (3), Тихонов (6 + 5 підборів), Морозов (6).

"Одеса": Кондраков (20), Брендон (6), Блейлок (13 + 7 підбирань), Новіков (3), Браун (6 + 7 підбирань) - старт; Воєвода (3), Заєць (6), Давидюк (2), В.Прокопенко (1), Носков (6).

У ще одному надцікавому поєдинку 16 жовтня "Прометей" з Кам'янського не залишив шансів володарю Кубка "Хіміку" – 94:72.

Підопічні Віталія Чернія жодного разу за гру не дали супернику вийти вперед. Першу чверть "Прометей" закінчив з перевага в 12 очок. Відмінно себе проявили американський розігруючий Маркіз Рід і український форвард Олександр Бєліков.

У другій 10-хвилинці "хіміки" відстали ще на сім пунктів. З огляду на повну перевагу господарів, говорити про інтригу після великої перерви не доводилося.

Це підтвердив хід гри. "Прометей" дуже впевнено контролював те , як проходив матч. Як не старалися підопічні Віталія Степанівської підібратися до команди з Кам'янського, їй це не вдавалося.

Максимум, чого домоглися гості – скоротили відставання до 13 пунктів. У підсумку перемога дісталася "Прометею".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила рішення щодо присутності вболівальників на матчах Суперліги Паріматч.