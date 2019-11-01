"Запоріжжя" виграло дикий матч-трилер Суперліги Парі-Матч

Баскетбольні клуби "Черкаські Мавпи" та "Запоріжжя" видали неймовірно драматичний матч у черговий ігровий день Суперліги Парі-Матч.

Зустріч на паркеті Палацу спорту "Будівельник" в Черкасах завершилася перемогою гостей на останніх секундах – 95:97.

Гра почалася впевнено для господарів, які домоглися переваги в 16 очок до кінця першої 10-хвилинки. Однак за останні секунди чверті запорожцям вдалося скоротити відставання в два рази.

"Черкаські Мавпи" ФБУ

Саме цей момент додав упевненості підопічним Валерія Плеханова. Гості успішно зуміли зрівняти рахунок, а в третій чверті навіть відірватися на п'ять очок. Втім, "Мавпи" тут же відреагували на ситуацію і повернули собі лідерство.

Перед останньою 10-хвилинкою гості мали перевагу в одне очко, що вилилося в справжні гойдалки. Команди по черзі виходили вперед, але в підсумку більш вдалим був колектив із Запоріжжя, який здобув неймовірну гостьову перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Черкаські Мавпи" завдали першої поразки в сезоні лідеру Суперліги Парі-Матч.

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