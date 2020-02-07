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8 лютого • оновлено в 08:08
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Лідер уклав на лопатки чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 7 лютого

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Чинний чемпіон Суперліги Парі-Матч "Хімік" програв лідеру регулярного чемпіонату "Прометею" в центральній зустрічі 7 лютого.

Команда Віталія Степанівського у супердраматичній боротьбі була слабшою за суперника – 87:76

Команди не порадували вболівальників результативним баскетболом. Однак напруга на майданчику в Кам'янському просто зашкалювала і не давала відірватися від ходу гри.

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Прометей – Хімік

Прометей – Хімік

ФБУ

Старт зустрічі був за господарями, які заволоділи невеликою перевагою. Однак гості вже до кінця першої чверті були попереду на три пункти.

"Хімік" завдяки прекрасній грі в підіграванні партнерам Дениса Лукашова продовжував тримати опонента на відстані двох-трьох очок. У третій 10-хвилинці чемпіону вдалося навіть відірватися на шість пунктів, але "Прометей" спокійно зрівняв рахунок, а перед вирішальною чвертю вів у два пункти.

На початку четвертої чверті господарям вдався ривок 10:0, який і допоміг їм здобути підсумкову перемогу і зміцнити лідерство в першості. Підопічні Карліса Муйжнієкса скористалися своєю перевагою в швидкості, дотиснувши чемпіона.

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В іншому матчі БК "Запоріжжя" і БК "Одеса" влаштували нереальну за драматизмом зарубу.

Поєдинок регулярного чемпіонату на паркеті запорожців завершився перемогою гостей – 82:96.

Із перших секунд на паркеті ситуація змінювалася то в одну, то в іншу сторону. Гостям вдалося відірватися на 8 очок до п'ятої хвилини гри, але перша чверть завершилася лише з одним пунктом переваги "Одеси".

Одеса – Запоріжжя

Одеса – Запоріжжя

ФБУ

Друга 10-хвилинка і зовсім завершилася з нічийним рахунком 21:21. А після великої перерви почалися справжні гойдалки. При цьому "Запоріжжя" під керівництвом Валерія Плеханова постійно наздоганяло суперника. Перед вирішальною 10-хвилинкою рахунок був рівний 69:69.

На початку чверті одеситам вдався ривок 2:8, який і здав плацдармом майбутнього успіху гостей. Гра "Запоріжжя" несподівано розвалилася, результатом чого стали всього 11 набраних очок і домашня поразка.

У заключному поєдинку ігрового дня "Київ-Баскет" на своєму майданчику обіграв "Черкаські Мавпи" – 95:87.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" вийшов до плей-офф Кубка Європи Фібі і дізнався суперника по чвертьфіналу турніру.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
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