Заключна гра туру: анонс Суперліги Парі-Матч 29 жовтня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у понеділок, 29 жовтня, пройде заключний матч четвертого туру. У Південному місцевий "Хімік" зіграє із "Миколаєвом".

19.00. Південний, УСК "Олімп", "Хімік" — МБК "Миколаїв", трансляція — сайт Федерації баскетболу України, Facebook Федерації баскетболу України

"Хімік" і "Миколаїв" свої останні матчі у сезоні програли: южненці не встояли перед натиском лідерів із Запоріжжя, а миколаївці не впоралися із "Одесою", хоча дуже старалися. І саме цей момент дає команді Віталія Чернія більш-менш позитивний імпульс напередодні сьогоднішньої зустрічі.

ФБУ

"Миколаєву" є ким перекрити найсильнішу сторону "Хіміка" (передню лінію), і за якісної гри захисників, у гостей з'являться шанси щонайменше залишатися у грі. Сумнівів у тому, що вести її буде "Хімік", немає — южненці додають по дистанції, поступово починають грати швидше, адаптуються легіонери.

Результат матчу вирішить протистояння під кільцем, а також кількість індивідуальних помилок. Як не банально, хто менше їх зробить, той і переможе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Суперлізі Парі-Матч відбулася зміна лідера.