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/Баскетбол

Закликав тікати з України: Медведенко виставили з виконкому ФБУ

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Знаменитого українського баскетболіста Станіслава Медведенка виключили зі складу виконкому національної федерації (ФБУ).

На засіданні комітету організації, що пройшло у вівторок, 12 березня, таку ініціативу підтримали 11 з 13 членів виконкому (двоє – утрималися).

Станіслав Медведенко

Станіслав Медведенко

ФБУ

"Підставою для винесення цього питання на голосування стали висловлювання Станіслава Медведенка на адресу ФБУ в пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації баскетболу України, є неетичними і такими, що порушують статут ФБУ", – йдеться в заяві прес-служби федерації.

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Раніше Станіслав говорив про низький рівень розвитку українського баскетболу. Він закликав молодих гравців покинути Україну заради гри за кордоном, де-факто виконуючи обов'язки агента. Медведенко неодноразово на виконкомі ФБУ спростовував, що займається агентською діяльністю, хоча за фактом є таким, на чому неодноразово наголошував у своїх інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком Федерації баскетболу України прийняв відставку головного тренера чоловічої національної команди Євгена Мурзіна.

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Тег
Федерація баскетболу України
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