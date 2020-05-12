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12 травня • оновлено в 18:41
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Загиблого Браянта звинуватили в смерті пасажирів вертольота

3.5т
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Брат пілота вертольота, в якому розбився легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт, Берг Зобаян звинуватив пасажирів у тому, що вони самі винні в катастрофі авіасудна.

Як повідомляє видання Capitalxtra, дружина Браянта, Ванесса, подала судовий позов на компанію Island Express, яка забезпечувала політ. До нього приєдналися ще чотири сім'ї, чиї родичі стали жертвами авіакатастрофи. У відповідь на їхні дії Берг Зобаян, який є главою компанії та родичем загиблого пілота, подав зустрічний позов, звинувативши пасажирів.

Загиблі Кобі Брайант і його дочка Джіанна-Марія

Загиблі Кобі Брайант і його дочка Джіанна-Марія

EssentiallySports

Він заявляє, що вони були прекрасно інформовані про ризики, які ніс у собі цей політ, а їхня недбалість і необдуманість рішення піднятися в повітря призвела до краху вертольота. Зобаян зазначив, що в той січневий ранок від польотів відмовилася навіть поліція Лос-Анджелеса.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Загибель Кобі Браянта
Особа
Кобі Браянт
Місце
США Лос Анджелес
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