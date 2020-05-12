Загиблого Браянта звинуватили в смерті пасажирів вертольота

Брат пілота вертольота, в якому розбився легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт, Берг Зобаян звинуватив пасажирів у тому, що вони самі винні в катастрофі авіасудна.
Як повідомляє видання Capitalxtra, дружина Браянта, Ванесса, подала судовий позов на компанію Island Express, яка забезпечувала політ. До нього приєдналися ще чотири сім'ї, чиї родичі стали жертвами авіакатастрофи. У відповідь на їхні дії Берг Зобаян, який є главою компанії та родичем загиблого пілота, подав зустрічний позов, звинувативши пасажирів.
Загиблі Кобі Брайант і його дочка Джіанна-Марія
EssentiallySports
Він заявляє, що вони були прекрасно інформовані про ризики, які ніс у собі цей політ, а їхня недбалість і необдуманість рішення піднятися в повітря призвела до краху вертольота. Зобаян зазначив, що в той січневий ранок від польотів відмовилася навіть поліція Лос-Анджелеса.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Браянт загинув у результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 року (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео останків вертольота.
Крім того, NTSB розкрила шокуючі подробиці падіння.
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