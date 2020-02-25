Загибель Кобі Браянта: вдова баскетболіста пішла на радикальний крок

Вдова легенди "Лейкерс" Кобі Браянта Ванесса судитиметься з компанією Island Express Helicopters, якій належить вертоліт, в результаті аварії якого загинули її чоловік і дочка.

"Компанія Island Express Helicopters дозволила здійснювати політ, незважаючи на обізнаність про небезпечні погодні умови. Кобі Браянт загинув у результаті недбалості пілота Зобаяна, за якого в повній мірі відповідає компанія", – цитує текст звинувачення видання LATimes.

Ванесса і Кобі Брайант

Недбалість дій Зобаяна виражається в тому, що він не скасував політ, не зміг вивчити погодні умови і утримувати вертоліт на безпечній відстані від природних перешкод. Крім того, на авіасудні не було встановлено обладнання, яке відповідає за моніторинг рельєфу місцевості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня Кобі Брайант загинув у результаті аварії вертольота. У катастрофі також не вижили його 13-річна дочка Джіанна і ще 7 осіб. Баскетболіст був похований таємно ще 7 лютого, а офіційна церемонія прощання з легендарним гравцем відбулася 24 лютого на арені "Лейкерс".

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