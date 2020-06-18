Загибель Кобі Браянта: розслідування виявило можливі причини авіакатастрофи

Пілот вертольота Сікорський S-76 "Спірит" Ара Зобаян міг бути дезорієнтований через туман, повідомляє Mirror з посиланням на звіт Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB).

Як наголошується в документі, льотчик незадовго до аварії повідомив диспетчерів, що повітряне судно набирає висоту, хоча насправді вертоліт знижувався і врізався в схил пагорба.

Ара Зобаян The Mirror

У звіті говориться, що пілот не бачив небо і пейзаж навколо, через що могла з'явитися "просторова дезорієнтація". Очікується, що фінальну доповідь з даної катастрофи буде випущено найближчим часом.

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