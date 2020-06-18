Загибель Кобі Браянта: розслідування виявило можливі причини авіакатастрофи
26 січня легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт"
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Брайанта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 року
Мурал із зображенням Кобі Браянта і його дочки Джанни, намальований в Лос-Анджелесі, Каліфорнія
Пілот вертольота Сікорський S-76 "Спірит" Ара Зобаян міг бути дезорієнтований через туман, повідомляє Mirror з посиланням на звіт Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB).
Як наголошується в документі, льотчик незадовго до аварії повідомив диспетчерів, що повітряне судно набирає висоту, хоча насправді вертоліт знижувався і врізався в схил пагорба.
Ара Зобаян
У звіті говориться, що пілот не бачив небо і пейзаж навколо, через що могла з'явитися "просторова дезорієнтація". Очікується, що фінальну доповідь з даної катастрофи буде випущено найближчим часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікував відео останків вертольота.
Крім того, NTSB розкрив шокуючі подробиці падіння.