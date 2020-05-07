"За найвищі місця": Багатскіс оцінив перспективи збірної України

Головний тренер баскетбольної збірної України Айнарс Багатскіс заявив, що у нас молода команда, яка багато в чому залежить від приїзду ключових виконавців у її розташування.

"Той кістяк, який є у збірної України зараз, він молодий, і ці гравці п'ять років спокійно можуть грати. Але зараз часто від гравців нічого не залежить в плані їхнього приїзду в збірну. Якщо ж всі гравці здорові і ми можемо бачити в збірній Михайлюка, Леня, ми можемо бути дуже непрогнозованою командою", – цитує Багатскіса офіційного сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Айнарс Багатскіс Sport.ua

Він також зазначив, що нашій збірній потрібно зміцнити задню лінію, щоб боротися за найвищі місця.

"У нас є варіанти імпровізації проти суперників – маленької або великої п'ятірками. Але є одне "але" – Лукашов не молодіє. Треба, щоб ми подумали, як розвивати гравців, особливо в задній лінії, щоб вони були якісними виконавцями, щоб вони отримували більше ігрового часу в своїх командах. Ця позиція у нас кульгає. Якщо вона у нас буде сильна, ми на будь-якому турнірі зможемо боротися за найвищі місця", – додав наставник української збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України завершила другий тур відбору на Євробаскет-2021 на другому місці в групі F.

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