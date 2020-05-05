"За межами можливостей": українка Ягупова вперше прокоментувала приз найкращій баскетболістці Євроліги

Михайло Морозов Баскетбол 14:26, 5.05.2020

Українська баскетболістка "Фенербахче" Аліна Ягупова заявила, що неймовірно щаслива отримати приз найкращій баскетболістці Євроліги, і назвала цей сезон найсильнішим у кар'єрі.

"Я щаслива, саме так можу охарактеризувати свої відчуття. Думаю, зараз це одна з найпрестижніших індивідуальних нагород. Ми грали паралельно в двох неймовірно сильних лігах – чемпіонаті Туреччини і Євролізі. Обидва чемпіонати були дуже напружені, кожен з матчів Євроліги, це як невеликий виклик для тебе. Все тому, що гри досить рівні, і для кожної з перемог потрібно було докладати багато зусиль", – цитує слова Ягупової офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Аліна Ягупова (праворуч)
EURO.com.ua

Вона також розповіла про свої подальші плани, зокрема про можливість зіграти в WNBA, куди її неодноразово запрошували.

"Мені щороку приходить пропозиція зіграти в WNBA, але я відмовляюся від цього. З огляду на специфіку сезону, там мені потрібно грати мало не 12 місяців в році. Це не те що важко, а знаходиться за межами можливостей, не тільки фізичних, а й моральних. Можливо, зіграю там, але вже коли буду закінчувати свою кар'єру, скажімо в останній сезон", – додала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Аліну Ягуповим визнали найціннішою баскетболісткою Євроліги.

Коментувати
Спорт Баскетбол

Дивіться також

Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"

Помста за викриття Баума? Блогер Давиденко заявив про масштабну кібератаку

Українців зібралися позбавити пільги на електроенергію

З'явилося унікальне відео перших боїв за Слов'янськ: Гіркін назвав їх "пеклом"

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина