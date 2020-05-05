"За межами можливостей": українка Ягупова вперше прокоментувала приз найкращій баскетболістці Євроліги

Українська баскетболістка "Фенербахче" Аліна Ягупова заявила, що неймовірно щаслива отримати приз найкращій баскетболістці Євроліги, і назвала цей сезон найсильнішим у кар'єрі.

"Я щаслива, саме так можу охарактеризувати свої відчуття. Думаю, зараз це одна з найпрестижніших індивідуальних нагород. Ми грали паралельно в двох неймовірно сильних лігах – чемпіонаті Туреччини і Євролізі. Обидва чемпіонати були дуже напружені, кожен з матчів Євроліги, це як невеликий виклик для тебе. Все тому, що гри досить рівні, і для кожної з перемог потрібно було докладати багато зусиль", – цитує слова Ягупової офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Аліна Ягупова (праворуч) EURO.com.ua

Вона також розповіла про свої подальші плани, зокрема про можливість зіграти в WNBA, куди її неодноразово запрошували.

"Мені щороку приходить пропозиція зіграти в WNBA, але я відмовляюся від цього. З огляду на специфіку сезону, там мені потрібно грати мало не 12 місяців в році. Це не те що важко, а знаходиться за межами можливостей, не тільки фізичних, а й моральних. Можливо, зіграю там, але вже коли буду закінчувати свою кар'єру, скажімо в останній сезон", – додала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Аліну Ягуповим визнали найціннішою баскетболісткою Євроліги.

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