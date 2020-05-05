Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

"За межами можливостей": українка Ягупова вперше прокоментувала приз найкращій баскетболістці Євроліги

1.2т
Читати матеріал російською

Українська баскетболістка "Фенербахче" Аліна Ягупова заявила, що неймовірно щаслива отримати приз найкращій баскетболістці Євроліги, і назвала цей сезон найсильнішим у кар'єрі.

"Я щаслива, саме так можу охарактеризувати свої відчуття. Думаю, зараз це одна з найпрестижніших індивідуальних нагород. Ми грали паралельно в двох неймовірно сильних лігах – чемпіонаті Туреччини і Євролізі. Обидва чемпіонати були дуже напружені, кожен з матчів Євроліги, це як невеликий виклик для тебе. Все тому, що гри досить рівні, і для кожної з перемог потрібно було докладати багато зусиль", – цитує слова Ягупової офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Аліна Ягупова (праворуч)

Аліна Ягупова (праворуч)

EURO.com.ua

Вона також розповіла про свої подальші плани, зокрема про можливість зіграти в WNBA, куди її неодноразово запрошували.

"Мені щороку приходить пропозиція зіграти в WNBA, але я відмовляюся від цього. З огляду на специфіку сезону, там мені потрібно грати мало не 12 місяців в році. Це не те що важко, а знаходиться за межами можливостей, не тільки фізичних, а й моральних. Можливо, зіграю там, але вже коли буду закінчувати свою кар'єру, скажімо в останній сезон", – додала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Аліну Ягуповим визнали найціннішою баскетболісткою Євроліги.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євроліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Євроліга
Особа
Аліна Ягупова
Тег
Фенербахче Стамбул
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку