"З великими традиціями": тренер Австрії захопився збірною України

Головний тренер баскетбольної збірної Австрії Рауль Корнер напередодні відбіркового матчу на Євробаскет-2021 проти України відзначив силу нашої команди.

"Україна – фізично міцний суперник з великими баскетбольними традиціями. Багато українських клубів виступали на міжнародній арені. Українська ліга напевно сильніше за австрійську. Якщо у суперника є слабкі місця, то в першу чергу в захисті. Ми повинні зосередитися на своїх завданнях і здобути максимум можливого" , – цитує Корнера офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тренер збірної Австрії Рауль Корнер ФБУ

Нагадаємо, що виїзний матч нашої збірної проти Австрії відбудеться сьогодні, 20 лютого, в місті Грац.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер української команди Айнарс Багатскіс оголосив фінальну заявку на перший поєдинок відбору на Євробаскет-2021.

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