''З мертвої точки'': Мурзін назвав головну подію року для збірної України

Приїзд до збірної України гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) є історичною подією для "жовто-синіх".

Про це заявив наставник нашої команди Євген Мурзін, підбиваючи підсумки року. "Приїзд таких зірок, як Олексій Лень та Святослав Михайлюк — це перший крок, і я сподіваюся, що він дасть позитивний імпульс. Найголовніше було зрушити ситуацію з мертвої точки. Це великий плюс роботи Федерації і особисто президента Михайла Бродського, адже саме він вів переговори і зумів домовитися про приїзд цих гравців. Зізнаюся, я не вірив, що таке можливо і був приємно здивований. Для мене була велика честь попрацювати з такими гравцями", — цитує фахівця прес-служба Федерації баскетболу України.

Святослав Михайлюк FIBA

Олексій Лень (зліва) FIBA

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Мурзін особливо наголосив, що Лень та Михайлюк справили на нього дуже сильне враження. "Я був трохи схвильований, думав про те, як вони на все реагуватимуть. Але вони професіонали з великої літери, гідні того, щоб виступати в НБА. З ними дуже приємно було спілкуватися, адже у них не було ніякої зірковості — загалом я був приємно здивований їхнім професіоналізмом. Це величезний крок вперед і тепер у нас є шлях, яким можна йти і надалі. Це хороший знак", — резюмував фахівець.

Святослав Михайлюк (праворуч) FIBA

Олексій Лень FIBA

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