''З мертвої точки'': Мурзін назвав головну подію року для збірної України

Приїзд до збірної України гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) є історичною подією для "жовто-синіх".
Про це заявив наставник нашої команди Євген Мурзін, підбиваючи підсумки року. "Приїзд таких зірок, як Олексій Лень та Святослав Михайлюк — це перший крок, і я сподіваюся, що він дасть позитивний імпульс. Найголовніше було зрушити ситуацію з мертвої точки. Це великий плюс роботи Федерації і особисто президента Михайла Бродського, адже саме він вів переговори і зумів домовитися про приїзд цих гравців. Зізнаюся, я не вірив, що таке можливо і був приємно здивований. Для мене була велика честь попрацювати з такими гравцями", — цитує фахівця прес-служба Федерації баскетболу України.
Святослав Михайлюк
FIBA
Олексій Лень (зліва)
FIBA
Мурзін особливо наголосив, що Лень та Михайлюк справили на нього дуже сильне враження. "Я був трохи схвильований, думав про те, як вони на все реагуватимуть. Але вони професіонали з великої літери, гідні того, щоб виступати в НБА. З ними дуже приємно було спілкуватися, адже у них не було ніякої зірковості — загалом я був приємно здивований їхнім професіоналізмом. Це величезний крок вперед і тепер у нас є шлях, яким можна йти і надалі. Це хороший знак", — резюмував фахівець.
Святослав Михайлюк (праворуч)
FIBA
Олексій Лень
FIBA
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вихованець "Черкаських Мавп" і гравець клубу НБА "Лейкерс" Святослав Михайлюк разом із центровим "Атланти Хокс" Олексієм Ленем взяли участь у двох матчах відбору на Кубок світу з баскетболу.
Баскетболісти найсильнішої ліги планети допомогли збірній України здобути історичну перемогу над Іспанією. При цьому Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 22 очки. В активі Леня — 8 очок і 5 підбирань.
"Жовто-синім" залишилося провести дві зустрічі у відборі КМ-2019. 22 лютого наші хлопці прийматимуть вдома Чорногорію, а за два дні зіграють у Словенії. ВСІ РОЗКЛАДИ ДЛЯ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ У ВІДБОРІ КУБКУ СВІТУ.
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