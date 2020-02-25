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25 лютого • оновлено в 10:34
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Економіка Шоу

/ Баскетбол

З Кобі Браянтом емоційно попрощалися в США

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24 лютого на арені "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесі пройшла церемонія прощання з легендарним баскетболістом Кобі Брайантом. На ній побувало близько 30 тисяч чоловік.

Крістіна Агілера на прощанні з Кобі Брайантом

Крістіна Агілера на прощанні з Кобі Брайантом

День проведення церемонії прощання був обраний не випадково: справа в тому, що Кобі більшу частину кар'єри виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" під 24-м номером.

На церемонію прощання з великим баскетболістом зареєструвалися понад 90 тис. чоловік при місткості арени 20 тисяч. У підсумку місця дісталися зареєстрованим уболівальникам, яких вибрали випадковим чином.

Прощання з Кобі Брайантом в Лос-Анджелесі

Прощання з Кобі Брайантом в Лос-Анджелесі

Головна сцена вечора була прикрашена 35 тисячами червоних троянд, які зібрали шанувальники таланту Кобі.

На заході виступили вдова Кобі Брайанта Ванесса, легендарні баскетболісти НБА Майкл Джордан і Шакіл О'Ніл.

Музичні композиції виконали співачки Бейонсе і Крістіна Агілера, а піаністка Аліша Кіз виконала "Місячну сонату" Бетховена, яку Брайант навчився грати, реалізувавши свою мрію.

Прощання з Кобі Брайантом в Лос-Анджелесі

Прощання з Кобі Брайантом в Лос-Анджелесі

Прощання з Кобі Брайантом в Лос-Анджелесі

Прощання з Кобі Брайантом в Лос-Анджелесі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота. У катастрофі також не вижили його 13-річна дочка Джіанна і ще 7 осіб. Баскетболіст був похований таємно ще 7 лютого.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Кобі Браянт
Місце
США Лос Анджелес
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