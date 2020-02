24 лютого на арені "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесі пройшла церемонія прощання з легендарним баскетболістом Кобі Брайантом. На ній побувало близько 30 тисяч чоловік.

День проведення церемонії прощання був обраний не випадково: справа в тому, що Кобі більшу частину кар'єри виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" під 24-м номером.

На церемонію прощання з великим баскетболістом зареєструвалися понад 90 тис. чоловік при місткості арени 20 тисяч. У підсумку місця дісталися зареєстрованим уболівальникам, яких вибрали випадковим чином.

. @XTina honors the late @KobeBryant with her gorgeous performance of "Ave Maria" at #FarewellKobe . 💜 pic.twitter.com/yyQeRdGqqk

Головна сцена вечора була прикрашена 35 тисячами червоних троянд, які зібрали шанувальники таланту Кобі.

На заході виступили вдова Кобі Брайанта Ванесса, легендарні баскетболісти НБА Майкл Джордан і Шакіл О'Ніл.

Музичні композиції виконали співачки Бейонсе і Крістіна Агілера, а піаністка Аліша Кіз виконала "Місячну сонату" Бетховена, яку Брайант навчився грати, реалізувавши свою мрію.

. @Beyonce honors the late @KobeBryant with an emotional performance of his favorite song, "XO" & "Halo" at #FarewellKobe. 🕊



pic.twitter.com/I3de7PeCLa