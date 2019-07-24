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Максим Сухенко
Максим Сухенко
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З Багатскісом в збірній України змінилося все - Михайлюк

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Кінець сезону для Святослава Михайлюка вийшов явно змазаним, і мало хто очікував побачити свінгмена на літньому зборі національної команди.

Але Михайлюк встиг відновитися після травми (перелом пальця), зіграти в Літній лізі НБА і бодрячком прибути в Україну. Відпустка, час з сім'єю, літо - само собою, але і збір національної команди вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, проводить від А до Я.

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Для Свята це лише другий приїзд до табору "синьо-жовтих" після осені 2018-го (коли команді у відборі на КС-2019 вдалося в Києві обіграти Іспанію), але тепер з новим тренером - Айнарсом Багатскісом. OBOZREVATEL розпитав Свята про нинішню ситуацію в збірній України, сезон в НБА з несподіваним обміном "Лейкерс" і труднощами в "Детройті", а також про те, як він проводить час на Батьківщині.

З приходом Багатскіса в збірній змінилося все

- Ви приїхали в збірну України вдруге в кар'єрі, але вже при новому тренері - Євгена Мурзіна змінив Айнарс Багатскіс. Для вас це як другий дебют в "націоналці"?

- Можна і так сказати. Це перший збір при Багатскісі для всіх хлопців, а через пару днів будуть і перші матчі, з Білоруссю. Попрацюємо разом, потрібно відчути гру один одного і провести пару ігор. Добре, що приїхало багато хлопців, хто зміг, і все зараз працюють над грою збірної.

- Як сприйняли призначення Багатскіса - очікувалося або був сюрприз?

- В цілому я не знав, що відбувається і кого чекати. Але приємна новина. Я пам'ятаю цього тренера по українській Суперлізі, і від його роботи залишилися приємні враження.

- Що змінилося у збірній при Багатскісі в порівнянні з керівництвом Мурзіна? Порядки в команді, тренування, організаційні моменти...

- З новим тренером все по-новому, реально все. У кожного фахівця свої правила і бачення баскетболу, звідси виходить і розуміння гри. Відповідно, і на тренуваннях ми стали робити інші вправи, відпрацьовуючи інші види захисту, ніж раніше.

- Уже встигли грунтовно поговорити з Багатскісом щодо збірної?

- Я тут лише кілька днів, тому спілкувалися не багато. Зате бачилися з ним в США на Літній лізі, де трохи поговорили перед одним з матчів. В збірній України він мене бачить на позиції першого-другого номера, як я всюди й граю.

Святослав Михайлюк після дебютного матчу за збірну України проти Іспанії

Святослав Михайлюк після дебютного матчу за збірну України проти Іспанії

fbu.ua

- Що скажете про жеребкування Євробаскету-2021 для збірної України? Словенія, Австрія, Угорщина...

- Та що тут скажеш - подивимося, як піде. Нічого особливого тут немає - є суперники, проти яких потрібно виходити і грати. Хочеться, щоб в збірній збиралися всі кращі гравці, які зможуть добувати результат.

- Найцікавіші матчі очікуються проти Словенії?

- Думаю так. Все-таки це діючий чемпіон Європи, хороша команда. Я ж постараюся дивитися всі матчі, будучи в США.

- У "Детройті" не обговорювалося питання вашого можливого приїзду в збірну посеред сезону?

- У міжсезоння я можу приїжджати в збірну в будь-який час, коли потрібно, а ось в сезон НБА, швидше за все, клуб не буде відпускати.

Діти про зарплату поки не питають. В першу чергу хочеться дати їм свій досвід, як правильно побудувати кар'єру

- Під час відпустки в Україні все-одно не виходить відпочити від баскетболу?

- Є трохи часу для відпочинку, плюс відпустка ще триває. І після фінішу сезону в НБА також був тиждень відпочинку.

- Чи не думали проводити всю відпустку в Америці, як робить той же Олексій Лень?

- Коли є можливість, завжди приїжджаю в Україну до батьків, на скільки виходить. Тому не думав, щоб повністю проводити літо в Штатах.

- Як оціните Літню лігу для себе? "Детройт" розпочав добре, але потім трапився досить несподіваний виліт в 1/4-й від "Брукліна" з -20 в останній грі...

- У баскетболі все трапляється. Ми добре почали, але в цілому грали без багатьох людей з НБА, які могли б дуже сильно допомогти. Тому не змогли зіграти по максимуму і в певний момент поступилися. Проте, для мене це приємний досвід, і мені завжди приємно грати в Прем'єр-лізі.

- У рідних Черкасах ви провели зустріч з дітьми, вихованцями "Черкаських Мавп". Як діти реагують, коли бачать, що до них приходить "сам Михайлюк з НБА"?

- Думаю, в будь-якому випадку це круто для всіх дітей. Мені ж завжди приємно приходити до дітей і розповідати про свій досвід, як ти пройшов шлях з того віку 9-10 років, як вони зараз. Так хочеться дати маленьким спортсменам найпотрібніші поради і розповісти, як краще будувати свою кар'єру, щоб у них все вийшло якнайкраще.

Святослав Михайлюк в Черкасах на зустрічі з вихованцями "Черкаських Мавп"

Святослав Михайлюк в Черкасах на зустрічі з вихованцями "Черкаських Мавп"

fbu.ua

- Є такі питання від дітей, на які відразу не знаходиться відповіді?

- Поки немає. Майже всі запитують суто про баскетбол і про те, як потрапити в НБА.

- Не питають, скільки заробляєте в НБА?

- Та ні, їх поки цікавить гра. До того ж, це і так відомо.

- У минулому сезоні "Черкаські Мавпи" в статусі діючого чемпіона посіли останнє місце, чим багатьох дуже здивували...

- Звичайно, результат був незвичайним, але все ж я розумів всю складність ситуації. Коли сезон почався, багато гравців стали отримувати травми. Дуже важко грати, коли з кадровими проблемами та підвищеною відповідальністю доводиться по ходу сезону змінювати свою систему і тактику, щось вигадувати. Але вийшло як вийшло.

- За чемпіонатом України встигаєте стежити?

- Так, завжди заходжу і читаю про матчі, шукаю інформацію. Не залишаю стежити за тим, що відбувається в Україні. Хоч різниця в часі й значна, але намагаюся дивитися ігри в запису.

Був спокійний щодо того, що "Детройт" візьме мою опцію

- Друга частина сезону у вас пройшла в "Детройті". Як вам після Лос-Анджелеса на новому місці, важко звикнути до індустріального міста після південного мегаполісу?

- Все нормально, до всього поступово звикаєш. Я подорожую з 16-ти років, тому це для мене невелика проблема. Хоча Детройт набагато відрізняється від Лос-Анджелеса - по влаштуванню, по життю людей.

- У 70-х роках минулого століття Детройт поглинула криза, після чого в місті з'явилися цілі покинуті будинки і квартали. Зараз це ще помітно?

- Так є таке. Але в сьогоднішні дні все намагаються відновити, відбудовують, в місто приходить багато інвестицій. Упевнений, найближчим часом Детройт чекає підйом. Принаймні, немає такого, щоб ряд будинків або цілі квартали були порожні.

Святослав Михайлюк в грі за "Детройт"

Святослав Михайлюк в грі за "Детройт"

twitter.com/NBA

- З якими думками підходите до наступного сезону в "Детройті"?

- В першу чергу - закріпитися в складі й отримати ігровий час. Це головне завдання, незважаючи на всі фактори. Хочеться бути частиною команди та грати.

- Якби не травма пальця, можливо, навесні б вдалося більше грати та трохи вклиниться до складу?

- Не знаю, тут можна тільки припускати. Тим більше, баскетбол така штука, що після однієї повноцінної гри наступну ти проводиш в запасі, хоча сам готовий грати.

- До травми ви провели на паркеті всього 20 хвилин в 3-х іграх. Чи був посил у "Детройта", мовляв, "ти не будеш грати, так як у нас зіграний склад і боротьба за плей-офф"?

- Ні, особисто мені такого ніхто не казав. Я прийшов, працював над собою і намагався стати частиною команди.

- Як взагалі трапився перелом пальця, що довелося залишити баскетбол на тривалий час?

- Грали 3 на 3, я хотів перехопити м'яч, але в тому епізоді зламав палець.

- Нещодавно "Детройт" взяв вашу опцію ще на рік. Чи були інші варіанти щодо подальшої кар'єри?

- Думаю, якби не "Детройт", то хтось інший точно взяв би мою опцію. Але в цілому я був спокійний щодо цього і впевнений, що "Детройт", швидше за все, викупить опцію.

- Чим в першу чергу відрізняються "Детройт" і "Лос-Анджелес Лейкерс"?

- По грі в цілому у "Детройта" інші схеми з іншими напрацюваннями в захисті. Різні гравці та різні тренери, своє бачення гри. Але в основному, якщо дивитися на клуби в загальному, то багато одного й того ж.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

SouthBayLakers

- Після обміну в "Детройт" ви сказали, що розраховуєте отримати іншу роль, ніж в "Лейкерс". Як бачите себе в "Детройті" в новому сезоні?

- Подивимося, як складеться. Коли почнеться тренувальний кемп, то вже стане ясно щодо підготовки та всіх нюансів.

Напередодні обміну ніхто навіть і не згадував моє прізвище. І тут мені повідомляють, мовляв, "ти сідаєш в літак і вирушаєш в Детройт"

- Лос-Анджелес з якими думками і емоціями зараз згадуєте? З одного боку - це ваш дебют в НБА, з іншого - не зовсім вдалий період кар'єри...

- Відмінне місто та перше місце моєї дорослої кар'єри, де я познайомився з багатьма людьми і працював серйозному рівні. Тому згадую ЛА тільки з позитивом.

- З ЛеБроном вдалося трохи роззнайомитися?

- Так, дізнався його як дуже хорошу та працелюбну людину. Можливо, дехто вважає, що він - зірка-зірка, але Джеймс - звичайна людина. Що навчився у нього? Як правильно стежити за своїм тілом. Те, що він робить для відновлення і розвитку тіла, - дуже круто. Він багато уваги приділяє цьому аспекту, завдяки чому вже 16 років залишається на високому рівні.

- Говорячи про вас в "Лейкерс", часто приходиш до вираження "Опинився не в той час не в тому місці"...

- Якщо не помиляюся, в "Лейкерс" я виходив в 41-му матчі, і як для першого сезону, то вийшло досить добре. Зрозуміло, що в перший рік після драфту всім важко. Але буває таке, що ти можеш грати, а ситуація складається не на твою користь.

- І обмін в "Детройт" став справжнім сюрпризом для вас?

- Так, я просто не очікував такого. Напередодні обміну ніхто навіть й не згадував моє прізвище. І тут мені повідомляють, мовляв, "ти сідаєш в літак і вирушаєш в Детройт.

- Колись розраховуєте повернутися в "Лейкерс"?

- Хто б мене взяв в цьому сезоні чи в майбутньому - ЛА або не ЛА - все-одно. Головне, щоб грати і доводити своє вміння.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
НБА Чемпіонат України з баскетболу чемпіонат Європи з баскетболу Евробаскет-2021
Особи
Святослав Михайлюк Айнарс Багатскіс
Теги
збірна України з баскетболу Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пiстонс
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