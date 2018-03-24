Юний вболівальник, який виграв в Черкасах 93000 грн: я в шоці

13-річний черкаський вболівальник в один вечір став знаменитий на всю Україну. У п'ятницю, 23 березня, Максим Грицьків виграв космічний джекпот від Федерації баскетболу України та ТМ "Парі-Матч" - 93 000 гривень.

Юнак потрапив з центру майданчика, попередньо купивши квиток на гру онлайн. Приємно, що цей хлопець займається баскетболом і виступає в юнацькому чемпіонаті України за "Черкаські Мавпи-04", будучи капітаном цієї команди. Хлопець досі перебуває в певному шоці. Зрештою вже незабаром йому потрібно буде подумати над тим куди витратити кругленьку суму.

Максим Грицьків ФБУ

Максим Грицьків ФБУ

"Я просто в шоці. Коли назвали, що мій квиток братиме участь у розіграші у мене відразу почала крутитися голова. Я реально дуже переживав. Відчував як побілів. Перед кидком встиг обговорити зі своїми хлопцями по команді, що може бути і як закинути. Я просто неймовірно хвилювався, ще й кидати треба було передостанньому", - цитує Максима прес-служба ФБУ.

- Ти знаєш, що ти кілька порушив правила, заступивши за центральну лінію майданчика?

- В емоціях я цього спочатку не зрозумів і неймовірно радів з хлопцями. Але коли організатор сказав, що там було порушення у мене знову все трохи закрутилось. Я дуже засмутився. Потім, через кілька хвилин оголосили, що президент Федерації баскетболу Михайло Бродський зарахував цей кидок я знову мало не знепритомнів. А далі вже хлопці вибігли на майданчик і ми раділи ...

Максим Грицьків ФБУ

- Ти не перший рік займаєшся баскетболом і навіть граєш в юнацькому чемпіонаті України.

- Так, я займаюся в "Черкаських Мавп" з восьми років. Дуже люблю баскетбол.

- Уже знаєш на що витратиш свій виграш.

- Ні, ще про це не думали. Буду вирішувати з рідними.

Відео переможного кидка:

Нагадаємо, що 10 березня харківський уболівальник виграв 20 тисяч грн кидком з центру поля.