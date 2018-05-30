Юний українець зацікавив клуб НБА російського олігарха

Український захисник словенської "Олімпії" Іссуфу Санон потрапив під приціл клубів НБА.
Скаут клубу російського мільярдера Михайла Прохорова "Бруклін Нетс" Траджан Ленгдон спеціально відвідав Любляну, де переглядав хлопця в матчі проти "Крка" (95:90 ОТ), говориться в повідомленні Netsdaily.com.
У фінальній серії з "Крка" Санон завоював титул чемпіона Словенії. "Олімпія" взяла верх у фінальній серії з рахунком 3:2.
18-річний Санон - наймолодший учасник драфта НБА-2018. Входить до числа претендентів на другий пік.
Також українець потрапив в число 40 гравців, яких запросили в NBA Global Camp. Санон вже неодноразово переглядали клуби Національної баскетбольної асоціації.
Варто відзначити, що Санон вперше отримав виклик в збірну України. Найближчі матчі відбору на ЧС-2019 національна команда проведе 28 червня на виїзді проти Туреччини і першого липня вдома з Латвією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Михайлюк відправиться в табір "Фінікс Санз".
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