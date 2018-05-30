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Юний українець зацікавив клуб НБА російського олігарха

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Український захисник словенської "Олімпії" Іссуфу Санон потрапив під приціл клубів НБА.

Скаут клубу російського мільярдера Михайла Прохорова "Бруклін Нетс" Траджан Ленгдон спеціально відвідав Любляну, де переглядав хлопця в матчі проти "Крка" (95:90 ОТ), говориться в повідомленні Netsdaily.com.

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У фінальній серії з "Крка" Санон завоював титул чемпіона Словенії. "Олімпія" взяла верх у фінальній серії з рахунком 3:2.

18-річний Санон - наймолодший учасник драфта НБА-2018. Входить до числа претендентів на другий пік.

Також українець потрапив в число 40 гравців, яких запросили в NBA Global Camp. Санон вже неодноразово переглядали клуби Національної баскетбольної асоціації.

Варто відзначити, що Санон вперше отримав виклик в збірну України. Найближчі матчі відбору на ЧС-2019 національна команда проведе 28 червня на виїзді проти Туреччини і першого липня вдома з Латвією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Михайлюк відправиться в табір "Фінікс Санз".

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Тема
НБА
Особа
Іссуф Санон
Об'єкт
збірна України з баскетболу
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