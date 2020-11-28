Як збірна України з баскетболу билася з чемпіонами Європи: фоторепортаж

Максим Іншаков Баскетбол 23:39, 28.11.2020 Оновлено: 23:40, 28.11.2020

Збірна України з баскетболу не змогла вирвати перемогу у чемпіонів Європи команди Словенії. Матч 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2022 завершився з рахунком 84:73.

Ключовою стала перша чверть, яку наші баскетболісти програли з рахунком 9:33. Після цього підопічні Айнарса Багатскіса поступово скорочували розрив і за хвилину до фінальної сирени наблизитися на відстань 7 очок, але більшого зробити не змогли.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі кадри з цієї битви.

Збірна України з баскетболу
ФІБА
Анатолій Шундель
ФІБА
Анатолій Шундель в боротьбі під кільцем
ФІБА
Україна в атаці
ФІБА
Сергій Павлов
ФІБА
В'ячеслав Кравцов
ФІБА
Вадимир Герун
ФІБА
Іссуф Санон
ФІБА
Словенці виграли першу чверть
ФІБА
Збірна Словенії в атаці
ФІБА
Перша чверть завершилася з розгромним рахунком
ФІБА
лука Лапорнік
ФІБА
Руслан Отверченко
ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.

23 лютого наші баскетболісти у другому турі за 0,2 секунди до фінальної сирени драматично поступилися команді Угорщини (60:62)

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