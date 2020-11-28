Як збірна України з баскетболу билася з чемпіонами Європи: фоторепортаж

Збірна України з баскетболу не змогла вирвати перемогу у чемпіонів Європи команди Словенії. Матч 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2022 завершився з рахунком 84:73.

Ключовою стала перша чверть, яку наші баскетболісти програли з рахунком 9:33. Після цього підопічні Айнарса Багатскіса поступово скорочували розрив і за хвилину до фінальної сирени наблизитися на відстань 7 очок, але більшого зробити не змогли.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі кадри з цієї битви.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.

23 лютого наші баскетболісти у другому турі за 0,2 секунди до фінальної сирени драматично поступилися команді Угорщини (60:62)