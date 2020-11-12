Як українки виграли матч відбору на Євро-2021 з баскетболу. Фоторепортаж

Максим Іншаков Баскетбол 19:06, 12.11.2020 Оновлено: 19:06, 12.11.2020

Жіноча збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над представницями Фінляндії у 3-му турі відбору на Євро-2021.

Зустріч в Португалії, де проходить черговий ігровий день, завершилася з рахунком 84:66.

Наші співвітчизниці, починаючи з другої чверті, впевнено лідирували в матчі і заслужено виграли. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими кадрами цього протистояння.

Аліна Ягупова забиває двухочковий
ФІБА
Аліна Ягупова в атаці
ФІБА
Боротьба за кільцем
ФІБА
Аліна Ягупова в нападі
ФІБА
ФІБА
Збірна України в нападі
ФІБА
Юлія Мусієнко
ФІБА
Жіноча збірна України з баскетболу
ФІБА
Жіноча збірна України з баскетболу перед грою
ФІБА
Українки в захисті
ФІБА
Атака збірної Фінляндії
ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі збірна України поступилася головному фавориту турніру, команді Бельгії – 66:83

Зустріч 2-го туру з Португалією в Харкові завершилася перемогою – 72:60.

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