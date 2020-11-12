Як українки виграли матч відбору на Євро-2021 з баскетболу. Фоторепортаж

Жіноча збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над представницями Фінляндії у 3-му турі відбору на Євро-2021.

Зустріч в Португалії, де проходить черговий ігровий день, завершилася з рахунком 84:66.

Наші співвітчизниці, починаючи з другої чверті, впевнено лідирували в матчі і заслужено виграли. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими кадрами цього протистояння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі збірна України поступилася головному фавориту турніру, команді Бельгії – 66:83

Зустріч 2-го туру з Португалією в Харкові завершилася перемогою – 72:60.