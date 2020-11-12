Як українки виграли матч відбору на Євро-2021 з баскетболу. Фоторепортаж

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
1,0 т.
Жіноча збірна України з баскетболу

Жіноча збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над представницями Фінляндії у 3-му турі відбору на Євро-2021.

Зустріч в Португалії, де проходить черговий ігровий день, завершилася з рахунком 84:66.

Наші співвітчизниці, починаючи з другої чверті, впевнено лідирували в матчі і заслужено виграли. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися кращими кадрами цього протистояння.

Аліна Ягупова забиває двухочковий
Аліна Ягупова в атаці
Боротьба за кільцем
Аліна Ягупова в нападі
Як українки виграли матч відбору на Євро-2021 з баскетболу. Фоторепортаж
Збірна України в нападі
Юлія Мусієнко
Жіноча збірна України з баскетболу
Жіноча збірна України з баскетболу перед грою
Українки в захисті
Атака збірної Фінляндії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі збірна України поступилася головному фавориту турніру, команді Бельгії – 66:83

Зустріч 2-го туру з Португалією в Харкові завершилася перемогою – 72:60.

ПортугаліяЕвробаскет-2021жіноча збірна України з баскетболу