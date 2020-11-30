Як Україна перемогла Австрію та вийшла на Євробаскет-2022: фоторепортаж

Михайло Морозов Баскетбол 21:44, 30.11.2020

Збірна України в непростому поєдинку четвертого туру відбору на Євробаскет-2022 обіграла Австрію й оформила путівку на чемпіонат Європи.

Нашій команді вдалося перемогти головного аутсайдера групи F завдяки точним влучанням з-за дуги в найвідповідальніший момент. Всього триочкові кидки дозволили Україні набрати 30 пунктів із 70.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі кадри з цієї битви.

Радість української делегації
FIBA
Айнарс Багатскіс залишився не дуже задоволений грою
FIBA
Боротьба під кільцем
FIBA
Віталій Зотов намагається обійти суперника
FIBA
Запасні української збірної радіють набраним очкам
FIBA
Олександр Липовий вистрибнув для кидка
FIBA
Денис Лукашов в оточенні суперників
FIBA
Олександр Мішула закинув чимало триочкових
FIBA
Іссуф Санон
FIBA
Привітання перед початком матчу
FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, на якому місці перебуває наша збірна після чотирьох турів відбору на Євробаскет-2022.

Головний тренер команди Айнарс Багатскіс зізнався, що йому було непросто спостерігати за грою своїх підопічних, а також розповів про плани України на заключні відбіркові поєдинки.

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