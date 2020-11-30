Як Україна перемогла Австрію та вийшла на Євробаскет-2022: фоторепортаж

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Баскетбол
1,7 т.
Олександр Липовий та Олександр Мішула

Збірна України в непростому поєдинку четвертого туру відбору на Євробаскет-2022 обіграла Австрію й оформила путівку на чемпіонат Європи.

Нашій команді вдалося перемогти головного аутсайдера групи F завдяки точним влучанням з-за дуги в найвідповідальніший момент. Всього триочкові кидки дозволили Україні набрати 30 пунктів із 70.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі кадри з цієї битви.

Радість української делегації
Айнарс Багатскіс залишився не дуже задоволений грою
Боротьба під кільцем
Віталій Зотов намагається обійти суперника
Запасні української збірної радіють набраним очкам
Олександр Липовий вистрибнув для кидка
Денис Лукашов в оточенні суперників
Олександр Мішула закинув чимало триочкових
Іссуф Санон
Привітання перед початком матчу

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, на якому місці перебуває наша збірна після чотирьох турів відбору на Євробаскет-2022.

Головний тренер команди Айнарс Багатскіс зізнався, що йому було непросто спостерігати за грою своїх підопічних, а також розповів про плани України на заключні відбіркові поєдинки.

Євробаскет-2022Збірна України з баскетболу