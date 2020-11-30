Як Україна перемогла Австрію та вийшла на Євробаскет-2022: фоторепортаж

Збірна України в непростому поєдинку четвертого туру відбору на Євробаскет-2022 обіграла Австрію й оформила путівку на чемпіонат Європи.

Нашій команді вдалося перемогти головного аутсайдера групи F завдяки точним влучанням з-за дуги в найвідповідальніший момент. Всього триочкові кидки дозволили Україні набрати 30 пунктів із 70.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі кадри з цієї битви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, на якому місці перебуває наша збірна після чотирьох турів відбору на Євробаскет-2022.

Головний тренер команди Айнарс Багатскіс зізнався, що йому було непросто спостерігати за грою своїх підопічних, а також розповів про плани України на заключні відбіркові поєдинки.