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20 лютого • оновлено в 23:32
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Як Україна перемогла Австрію: ефектні фото з відбору до Євробаскету-2021

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Баскетболісти збірної України здобули впевнену перемогу над командою Австрії в 1-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2021.

Турнір пройде в відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).

Зустріч в Граці пройшла під диктовку наших хлопців, які святкували заслужений успіх. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися самими ефектними знімками з гри.

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Австрія - Україна

Австрія - Україна

ФІБА

Новини
Багатскіс прокоментував перемогу збірної України над Австрією в відборі до Євробаскету-2021

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо до матчу Україна – Угорщина в відборі на Євробаскет-2021.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Австрія Грац
Тег
Збірна України з баскетболу
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Комментарии на сайте не модерированы
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
А який рахунок не важливо. І це репортаж видання Президента федерації баскетболу України.
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