Баскетболісти збірної України здобули впевнену перемогу над командою Австрії в 1-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2021.

Турнір пройде в відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).

Зустріч в Граці пройшла під диктовку наших хлопців, які святкували заслужений успіх. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися самими ефектними знімками з гри.

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Австрія - Україна ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо до матчу Україна – Угорщина в відборі на Євробаскет-2021.

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