Баскетболісти збірної України здобули впевнену перемогу над командою Австрії в 1-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2021.
Турнір пройде в відразу в чотирьох країнах - Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) і Італії (Мілан).
Зустріч в Граці пройшла під диктовку наших хлопців, які святкували заслужений успіх. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися самими ефектними знімками з гри.
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Австрія - Україна
ФІБА
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо до матчу Україна – Угорщина в відборі на Євробаскет-2021.
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