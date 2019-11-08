"Ягупова у вогні": українська баскетболістка провела неймовірний матч у Євролізі

Капітанка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова провела чудовий матч у 4 турі Євроліги, ставши найкращою гравчинею зустрічі турецького "Фенербахче" з російським "Динамо" (Курськ).

Аліна Ягупова в матчі "Динамо" (Курськ) – "Фенербахче" FIBA

Турецька команда, кольори якої захищає 27-річна українка, здобула перемогу на виїзді – 73:54.

За 36 хвилин 40 секунд, проведених на майданчику, Аліна набрала 28 очок, здійснила 5 підбирань, 8 передач і 6 перехоплень. "Ягупова у вогні", – коротко і емоційно зробив головний висновок після гри офіційний сайт FIBA. Виграш у Росії дозволив "Фенербахче" вийти на перше місце в своїй групі.

Нагадаємо, жіноча збірна України проведе стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021. 14 листопада в першому турі українки зіграють в Шарлеруа проти Бельгії, а 17 листопада прийматимуть у Харкові збірну Португалії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий склад збірної України на перші матчі відбору жіночого Євробаскету-2021.

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