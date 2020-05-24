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24 травня • оновлено в 22:41
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Ягупова розповіла про перспективи збірної України

1.2т
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Українська баскетболістка турецького "Фенербахче" Аліна Ягупова назвала причини невдач жіночої збірної України на Євробаскеті і оцінила перспективи національної команди.

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

ФБУ

"Щоб не виносити сміття з хати, скажу так: були проблеми з дисципліною в команді і це найголовніша причина поганої гри збірної. Хоча в цілому згодна: у нас багато сильних дівчат і ми здатні грати краще. Зараз збірну очолює інший тренер Сержан Радулович. З цим тренером дуже легко знайти спільну мову, так як стиль гри, який він сповідує, дуже схожий на мій. З його приходом нарешті з'явилася дисципліна. Для нас це дуже важливо", – заявила спортсменка в інтерв'ю "Главкому"

Ягупова пообіцяла зробити все можливе, щоб вивести збірну на Олімпіаду.

"Чи є в Україні потенціал, щоб через чотири роки вдруге в історії зіграти на Олімпійських іграх? Шанс є завжди. Інша справа - використовує його наша збірна чи ні. Подивимося. Потрібно багато працювати. Я сподіваюся, що на Олімпіаді зіграю. Принаймнi про завершення кар'єри думок не виникає взагалі", – підсумувала баскетболістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня Аліну Ягупову визнали найціннішою баскетболісткою Євроліги. Вона стала першою представницею нашої країни, якій підкорилося це досягнення.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Аліна Ягупова
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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