Всі баскетболісти клубу Суперліги Паріматч захворіли на коронавірус

Всі баскетболісти київського "Будівельника" отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

На своїй сторінці в Facebook команда повідомила, що на кілька тижнів йде на карантин і буде наздоганяти календар вже після свого повернення. Більшість гравців і тренерів "Будівельника" почувають себе добре.

Всі гравці "Будівельника" заразилися коронавірусом Facebook БК "Будівельник"

В рамках четвертого ігрового тижня київський клуб мав зіграти два виїзних матчі – проти "Тернополя" (4 листопада) і "Київ-Баскета" (7 листопада). Кияни займають восьме місце в Суперлізі Паріматч після 6 зіграних матчів. В їхньому активі 2 перемоги при 4 поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі чемпіонату "Будівельник", який тільки в цьому сезоні повернувся у вищий баскетбольний дивізіон України, всімох виграв у "Черкаських Мавп".