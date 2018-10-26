Всадив: українець Михайлюк показав яскраву гру у матчі НБА

Український баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути другу поспіль перемогу в розіграші регулярного чемпіонату НБА. Вихованець "Черкаських Мавп" і його партнери в ніч на 26 жовтня обіграли на своєму майданчику "Денвер Наггетс" — 121:114.

Михайлюк провів на майданчику 12 хвилин, за які встиг набрати чотири очки, зробити одну передачу і два підбирання. Особливо варто виділити момент за участі українця у другій чверті. Святослав здійснив прохід під щит суперника і віддав ефектну передачу на Джавейла Макгі, який всадив м'яча у кільце.

Вашій увазі відео моменту за участі Михайлюка.

"Лейкерс" - "Денвер" - 121:114 (22:26 36:31, 29:32, 34:25)

Л: Джеймс (28 + 11 підбирань + 11 передач), Кузма (22), МакГі (21 + 7 підбирань), Харт (12), Болл (12 + 8 передач + 5 перехоплень) - старт; Вільямс (2), Михайлюк (12:24 = 4 очки (2/3 двоочкових), 2 підбирання (1 в нападі), 1 передача, 1 фол, "+/-" -2), Бізлі (0), Стівенсон ( 12), Колдуелл-Поуп (8)

Д: Йокич (24 + 11 підбирань + 6 фолів - 6 втрат), Мюррей (22 + 10 підборів), Харріс (13), Міллсеп (6), Крейг (2) - старт; Ернангомес (2), Лайлс (11), Пламлі (10), Морріс (20 + 7 передач), Бізлі (4)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Святослав Михайлюк вперше у кар'єрі набрав очки у матчі НБА.