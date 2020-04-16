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16 квітня • оновлено в 19:34
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Вперше в історії! Зірки українського баскетболу зіграють на турнірі з NBA 2k20: трансляція на XSPORT

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В Україні пройде перший в історії кіберчемпіонат України, в якому візьмуть участь професійні баскетболісти.

Зірки українського баскетболу зіграють на турнірі з NBA 2k20

Чемпіонат буде називатися Сyber Суперліга. У прямому ефірі за всіма матчами можна буде спостерігати на порталі XSPORT, а також на офіційних сторінках телеканалу в Facebook і YouTube.

Турнір стартує вже 17 квітня і триватиме майже два тижні. Він об'єднає 12 професійних українських баскетболістів, які повинні визначити чемпіона в грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4.

Серед учасників змагань гравці збірної України, а також провідні баскетболісти української Суперліги.

Склад учасників Сyber Суперліги Парі-Матч:

Олександр Липовий ( "Промітеас", Греція)

Артем Пустовий ( "Барселона", Іспанія)

Ісуф Санон ( "Дніпро")

Максим Закурдаєв ( "Дніпро")

Роман Новіков ( "Одеса")

Олександр Кобець ( "Черкаські Мавпи")

Юрій Кондраков ( "Київ-Баскет")

Олександр Антіпов ( "Прометей")

Ігор Бояркін ( "Харківські Соколи")

В'ячеслав Петров ( "Київ-Баскет")

Вадим Прокопенко ( "Одеса")

Андрій Кожем'якін ( "Запоріжжя")

17 і 18 квітня відбудуться ігри групового етапу. Кожна з груп сформована з трьох геймерів, два кращих вийдуть в плей-офф.

Серії плей-офф пройдуть до двох перемог. 1/4 фіналу відбудеться 22 квітня, а півфінали - 25 квітня. Фінал і серія за 3-е місце Сyber Суперліги пройдуть 28 квітня.

Календар групового етапу:

Група A:

Олександр Липовий ( "Бостон Селтікс")

Вадим Прокопенко ( "Бруклін Нетс")

Ігор Бояркін ( "Лос-Анджелес Кліпперс")

17 квітня

16:00 Липовий - Прокопенко

18:40 Бояркин - Липовий

18 квітня

14:00 Прокопенко - Бояркин

Група B:

Іссуфу Санон ( "Майамі Хіт")

Андрій Кожем'якін ( "Даллас Маверікс")

Роман Новіков ( "Новий Орлеан Пеліканс")

17 квітня

16:40 Санон - Кожем'якін

19:20 Новиков - Санон

18 квітня

14:40 Кожем'якін - Новиков

Група C:

Артем Пустовий ( "Денвер Наггетс")

В'ячеслав Петров ( "Лос-Анджелес Лейкерс")

Олександр Антіпов ( "Філадельфія 76")

17 квітня

17:20 Пустовий - Петров

20:00 Антипов - Пустовий

18 квітня

15:20 Петров - Антипов

Група D

Юрій Кондраков ( "Юта Джаз")

Олександр Кобець ( "Мілуокі Бакс")

Максим Закурдаєв ( "Голден Стейт")

17 квітня

18:00 Кондраков - Кобець

20:40 Закурдаєв - Кондраков

18 квітня

16:00 Кобець - Закурдаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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