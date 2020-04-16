Вперше в історії! Зірки українського баскетболу зіграють на турнірі з NBA 2k20: трансляція на XSPORT

В Україні пройде перший в історії кіберчемпіонат України, в якому візьмуть участь професійні баскетболісти.
Чемпіонат буде називатися Сyber Суперліга. У прямому ефірі за всіма матчами можна буде спостерігати на порталі XSPORT, а також на офіційних сторінках телеканалу в Facebook і YouTube.
Турнір стартує вже 17 квітня і триватиме майже два тижні. Він об'єднає 12 професійних українських баскетболістів, які повинні визначити чемпіона в грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4.
Серед учасників змагань гравці збірної України, а також провідні баскетболісти української Суперліги.
Склад учасників Сyber Суперліги Парі-Матч:
Олександр Липовий ( "Промітеас", Греція)
Артем Пустовий ( "Барселона", Іспанія)
Ісуф Санон ( "Дніпро")
Максим Закурдаєв ( "Дніпро")
Роман Новіков ( "Одеса")
Олександр Кобець ( "Черкаські Мавпи")
Юрій Кондраков ( "Київ-Баскет")
Олександр Антіпов ( "Прометей")
Ігор Бояркін ( "Харківські Соколи")
В'ячеслав Петров ( "Київ-Баскет")
Вадим Прокопенко ( "Одеса")
Андрій Кожем'якін ( "Запоріжжя")
17 і 18 квітня відбудуться ігри групового етапу. Кожна з груп сформована з трьох геймерів, два кращих вийдуть в плей-офф.
Серії плей-офф пройдуть до двох перемог. 1/4 фіналу відбудеться 22 квітня, а півфінали - 25 квітня. Фінал і серія за 3-е місце Сyber Суперліги пройдуть 28 квітня.
Календар групового етапу:
Група A:
Олександр Липовий ( "Бостон Селтікс")
Вадим Прокопенко ( "Бруклін Нетс")
Ігор Бояркін ( "Лос-Анджелес Кліпперс")
17 квітня
16:00 Липовий - Прокопенко
18:40 Бояркин - Липовий
18 квітня
14:00 Прокопенко - Бояркин
Група B:
Іссуфу Санон ( "Майамі Хіт")
Андрій Кожем'якін ( "Даллас Маверікс")
Роман Новіков ( "Новий Орлеан Пеліканс")
17 квітня
16:40 Санон - Кожем'якін
19:20 Новиков - Санон
18 квітня
14:40 Кожем'якін - Новиков
Група C:
Артем Пустовий ( "Денвер Наггетс")
В'ячеслав Петров ( "Лос-Анджелес Лейкерс")
Олександр Антіпов ( "Філадельфія 76")
17 квітня
17:20 Пустовий - Петров
20:00 Антипов - Пустовий
18 квітня
15:20 Петров - Антипов
Група D
Юрій Кондраков ( "Юта Джаз")
Олександр Кобець ( "Мілуокі Бакс")
Максим Закурдаєв ( "Голден Стейт")
17 квітня
18:00 Кондраков - Кобець
20:40 Закурдаєв - Кондраков
18 квітня
16:00 Кобець - Закурдаєв
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.
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