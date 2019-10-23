Вперше в історії: в Кубку Європи ФІБА відбулося українське дербі

"Київ-Баскет" в першому турі Кубка Європи ФІБА обіграв співвітчизників з однойменного клубу з Дніпра.

Перша в історії цього турніру зустріч двох українських команд пройшла на паркеті столичного Палацу спорту і завершилася з рахунком 95:88.

Київ-Баскет - Дніпро ФІБА

З першим хвилин обидва клуби влаштували справжню зарубу, демонструючи відчайдушну боротьбу на кожному сантиметрі майданчика. Баскетболісти швидко розігрували свої атаки, не збиваючись на позиційний напад. На кинджальні проходи Дугата, кияни відповідали точними триочковими. Така гра йшла до четвертої хвилини другої чверті, коли сольний напад дніпрян дав збій.

Київ-Баскет - Дніпро ФІБА

Столичні гравці підвищили темп і організували ривок 20-9, який став вирішальним у матчі. Після великої перерви малюнок гри не змінився. Віцечемпіони України грамотного комбінували, відмінно грали в захисті і свою перемогу не упустили.

Київ-Баскет - Дніпро ФІБА

Київ-Баскет - Дніпро ФІБА

Київ-Баскет (Україна) – Дніпро (Україна) – 95:88 (23:21 29:18, 23:24 20:25)

Київ-Баскет: Шеферд (4 передачі), Крутоус (16 + 6 підбирань), Близнюк (18 + 2 блокшота), Пустозвонов (23), Сандул – старт; Кондраков (3), Мусієнко, К. Хілл (10), Едвін (9 + 4 передачі – 4 втрати), Петров (16 + 6 передач)

Дніпро: Дугат (13 + 6 передач), Закурдаев (2), Глєбов (16 + 3 перехоплення), Тимофієнко (14 – 5 втрат), Фесенко (2) – старт; Чумаков, Шундель (10), Корнієнко (11 + 5 підбирань + 4 перехоплення + 4 блокшота), Санон (16 + 6 підбирань), Сизов (4), Коломойський

Другий тур запланований на 30 листопада. "Київ-Баскет" битиметься з болгарським "Лукойл Левскі", а "Дніпро" прийме "Цмоки-Мінськ".

Відзначимо, що в поточному сезоні національної першості в Суперлізі Парі-Матч ці клуби поки не перетиналися – їх перша зустріч відбудеться тільки в грудні.

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