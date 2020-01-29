Вперше в історії: український данкер став гравцем легендарної команди

Баскетболіст Дмитро Smoove Кривенко став першим українцем, який потрапив у легендарну розважальну команду "Harlem Globetrotters", яка існує вже 97 років.

Дворазовий чемпіон світу з данків розмістив інформацію про своє включення у команду в Facebook. Разом з ним її склад поповнили китаєць Лакі Янг і поляк Деззл Кідон. Українець ставав переможцем чемпіонатів по данкам у баскетболі 3х3 у 2016 та 2018 роках.

Дмитро Кривенко XSport

Нагадаємо, що "Harlem Globetrotters" мають всесвітню славу завдяки виконанню яскравих трюків. Їхнє шоу складається зі спортивних і театральних елементів. Кривенко візьме участь у турне команди, яке пройде більш ніж у 30 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченка увійшов до трійки найкращих моментів баскетболу 3х3 у 2019 році.

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