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29 січня • оновлено в 09:51
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Вперше в історії: український данкер став гравцем легендарної команди

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Баскетболіст Дмитро Smoove Кривенко став першим українцем, який потрапив у легендарну розважальну команду "Harlem Globetrotters", яка існує вже 97 років.

Дворазовий чемпіон світу з данків розмістив інформацію про своє включення у команду в Facebook. Разом з ним її склад поповнили китаєць Лакі Янг і поляк Деззл Кідон. Українець ставав переможцем чемпіонатів по данкам у баскетболі 3х3 у 2016 та 2018 роках.

Дмитро Кривенко

Дмитро Кривенко

XSport

Нагадаємо, що "Harlem Globetrotters" мають всесвітню славу завдяки виконанню яскравих трюків. Їхнє шоу складається зі спортивних і театральних елементів. Кривенко візьме участь у турне команди, яке пройде більш ніж у 30 країнах.

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Тема
Баскетбол 3х3
Особа
Дмитро Кривенко
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